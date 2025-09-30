Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

No trabalho, ajustes serão inevitáveis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:12

Leão
Leão Crédito: Shutterstock

O mês de outubro convida Leão a repensar escolhas e reorganizar prioridades. Os astros mostram que a vida familiar e emocional ganhará destaque, trazendo questionamentos sobre o que realmente importa. Esse movimento pode abalar estruturas, mas abre espaço para reconstruções sólidas e mais autênticas.

Leia mais

Imagem - Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Imagem - Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Na vida amorosa, conversas profundas podem revelar vulnerabilidades antes escondidas. Esse processo pode ser intenso, mas tem potencial para fortalecer laços, desde que haja disposição de se mostrar como realmente é. Para os solteiros, outubro favorece encontros que estimulam reflexões pessoais mais do que paixões passageiras.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

No trabalho, ajustes serão inevitáveis. Projetos que não estão bem estruturados tendem a enfrentar dificuldades, mas isso servirá para mostrar o que precisa ser transformado. O período também estimula revisões financeiras, pedindo mais atenção a gastos e investimentos.

Em termos emocionais, o desafio será equilibrar o desejo de brilhar com a necessidade de introspecção. Olhar para dentro, mesmo que por alguns dias, será fundamental para se fortalecer. Essa pausa pode trazer clareza sobre rumos e reforçar a confiança para as próximas etapas.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Outubro será um mês de reconstruções internas para os leoninos. Ao aceitar mudanças e reorganizar as bases, você terá mais firmeza para brilhar de forma genuína.

Leia mais

Imagem - Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Imagem - Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Imagem - Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Leia mais

Imagem - Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Imagem - Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Imagem - Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Leia mais

Imagem - Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Leia mais

Imagem - Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Tags:

Signo Leão Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos
Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos
Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana