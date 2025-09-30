Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

O signo terá de provar coerência entre discurso e prática

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:23

Aquário
Aquário Crédito: Shutterstock

Os astros indicam que outubro será desafiador para Aquário. O signo terá de provar coerência entre discurso e prática, equilibrando ideais com responsabilidades concretas. Essa cobrança pode vir de superiores, parceiros ou até de si mesmo.

Leia mais

Imagem - Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Imagem - O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

Na vida amorosa, será necessário alinhar sonhos com a realidade. Idealizações podem causar decepções se não forem acompanhadas de atitudes práticas. Para os solteiros, o mês traz encontros que desafiam crenças e mostram a importância de limites.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

No trabalho, o período será exigente. Demandas maiores podem surgir, pedindo maturidade e postura firme. Apesar da pressão, quem souber demonstrar consistência terá chances de se destacar. Nas finanças, o conselho é planejar mais e arriscar menos.

Em termos emocionais, outubro pede equilíbrio. A busca pela liberdade precisa andar de mãos dadas com a responsabilidade. Encarar limites pode ser desconfortável, mas trará crescimento.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Para Aquário, outubro será um mês de testes importantes. Ao integrar sonho e realidade, você mostrará sua força de forma autêntica e madura.

Leia mais

Imagem - Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Imagem - Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Imagem - Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Leia mais

Imagem - Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Imagem - Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Imagem - Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Leia mais

Imagem - Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Imagem - Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Leia mais

Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Tags:

Signo Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Características do Signo de Aquário

Mais recentes

Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos
Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos
Imagem - 'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana