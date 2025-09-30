Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

No campo amoroso, o excesso de rigidez pode gerar atritos.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:08

Capricórnio
Capricórnio Crédito: Shutterstock

Para Capricórnio, outubro chega com o desafio de equilibrar expectativas e realidade. Nos relacionamentos, será inevitável enfrentar ajustes, já que cobranças excessivas podem pesar nos vínculos. O céu pede diálogo e mais flexibilidade para manter a harmonia.

Leia mais

Imagem - Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Imagem - O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

No campo amoroso, o excesso de rigidez pode gerar atritos. Casais precisarão aprender a ceder, enquanto solteiros terão a chance de rever padrões que se repetem. A lição é clara: relações saudáveis se constroem com abertura, não apenas com controle.

No trabalho, as ambições seguem fortes, mas será preciso paciência para lidar com contratempos. Projetos importantes podem demorar mais do que o esperado, exigindo persistência. As finanças também pedem cuidado, especialmente com gastos desnecessários.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Em termos emocionais, outubro será um convite a soltar mágoas e frustrações. Guardar ressentimentos só aumenta o peso que você carrega. Exercitar o desapego pode trazer leveza e clareza para seguir adiante.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Para Capricórnio, outubro será o mês da libertação emocional. Ao ajustar expectativas, você abrirá espaço para relações e conquistas mais leves e verdadeiras.

Leia mais

Imagem - Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Imagem - Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Imagem - Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Leia mais

Imagem - Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Imagem - Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Imagem - Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Leia mais

Imagem - Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Imagem - Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Leia mais

Imagem - Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos
Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos
Imagem - 'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana