Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Signos devem priorizar calma e clareza neste período

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:00

Gêmeos, Leão e Sagitário
Gêmeos, Leão e Sagitário Crédito: Reprodução

A pressa e a sobrecarga de compromissos podem gerar ansiedade e decisões precipitadas, especialmente para alguns signos que têm dificuldade em reduzir o ritmo. De acordo com previsões astrológicas, Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar agora e respeitar seus limites para não se desgastar.

Leia mais

Imagem - 3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

Imagem - Horóscopo semanal: veja o que os astros reservam para os signos de 29 de setembro a 5 de outubro

Horóscopo semanal: veja o que os astros reservam para os signos de 29 de setembro a 5 de outubro

Imagem - Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas

Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas

Gêmeos costuma se dividir entre muitas ideias e projetos ao mesmo tempo. Essa agitação favorece a criatividade, mas também leva ao cansaço mental e à dispersão. O momento pede foco em poucas prioridades e mais leveza na rotina.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Leão, em busca de reconhecimento e resultados rápidos, pode acabar forçando situações ou relações. O excesso de intensidade pode gerar frustração. O ideal é confiar no processo e permitir que as conquistas aconteçam no tempo certo.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Já Sagitário, conhecido por seu entusiasmo, pode se perder em impulsividade ao abraçar oportunidades demais de uma só vez. O conselho para este período é analisar com calma, escolher metas realistas e manter a energia direcionada ao que realmente importa.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Desacelerar não significa parar, mas encontrar clareza e equilíbrio para que cada decisão seja tomada no momento certo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Penetra misterioso em casamento é finalmente identificado quatro anos depois

Penetra misterioso em casamento é finalmente identificado quatro anos depois
Imagem - Bad Bunny será atração do intervalo do Super Bowl LX em 2026

Bad Bunny será atração do intervalo do Super Bowl LX em 2026
Imagem - Bruce Willis: esposa detalha estado de saúde do ator e fala sobre demência grave

Bruce Willis: esposa detalha estado de saúde do ator e fala sobre demência grave

MAIS LIDAS

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
01

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
02

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran
03

Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
04

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil