Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Fernanda Varela
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:00
A pressa e a sobrecarga de compromissos podem gerar ansiedade e decisões precipitadas, especialmente para alguns signos que têm dificuldade em reduzir o ritmo. De acordo com previsões astrológicas, Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar agora e respeitar seus limites para não se desgastar.
Gêmeos costuma se dividir entre muitas ideias e projetos ao mesmo tempo. Essa agitação favorece a criatividade, mas também leva ao cansaço mental e à dispersão. O momento pede foco em poucas prioridades e mais leveza na rotina.
Leão, em busca de reconhecimento e resultados rápidos, pode acabar forçando situações ou relações. O excesso de intensidade pode gerar frustração. O ideal é confiar no processo e permitir que as conquistas aconteçam no tempo certo.
Já Sagitário, conhecido por seu entusiasmo, pode se perder em impulsividade ao abraçar oportunidades demais de uma só vez. O conselho para este período é analisar com calma, escolher metas realistas e manter a energia direcionada ao que realmente importa.
Desacelerar não significa parar, mas encontrar clareza e equilíbrio para que cada decisão seja tomada no momento certo.