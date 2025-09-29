ASTROLOGIA

Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Signos devem priorizar calma e clareza neste período

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:00

Gêmeos, Leão e Sagitário Crédito: Reprodução

A pressa e a sobrecarga de compromissos podem gerar ansiedade e decisões precipitadas, especialmente para alguns signos que têm dificuldade em reduzir o ritmo. De acordo com previsões astrológicas, Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar agora e respeitar seus limites para não se desgastar.

Gêmeos costuma se dividir entre muitas ideias e projetos ao mesmo tempo. Essa agitação favorece a criatividade, mas também leva ao cansaço mental e à dispersão. O momento pede foco em poucas prioridades e mais leveza na rotina.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Leão, em busca de reconhecimento e resultados rápidos, pode acabar forçando situações ou relações. O excesso de intensidade pode gerar frustração. O ideal é confiar no processo e permitir que as conquistas aconteçam no tempo certo.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Já Sagitário, conhecido por seu entusiasmo, pode se perder em impulsividade ao abraçar oportunidades demais de uma só vez. O conselho para este período é analisar com calma, escolher metas realistas e manter a energia direcionada ao que realmente importa.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16