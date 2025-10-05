INESPERADO

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Alexandre Carvalho tinha 58 anos

Monique Lobo

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 17:48

Alexandre Carvalho Crédito: Reprodução

Morreu, na sexta-feira (3), o empresário Alexandre Carvalho, aos 58 anos, após sofrer um acidente dentro de casa, no Rio de Janeiro.

Diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa, Carvalho estava internado há um semana no Hospital Copa Star.

Alexandre Carvalho morreu aos 58 anos 1 de 5

De acordo com informações do senador Ciro Nogueira (PP-PI), o empresário caiu em casa e bateu a cabeça. A família, no entanto, ainda não forneceu detalhes das circunstâncias da morte.

O empresário era casado com a atriz Isabelle Nassar, que participou da novela Travessia, da Globo. Em sua rede social, Isabelle lamentou a morte do marido. "Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso".