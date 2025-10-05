Acesse sua conta
Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Alexandre Carvalho tinha 58 anos

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 17:48

Alexandre Carvalho
Alexandre Carvalho Crédito: Reprodução

Morreu, na sexta-feira (3), o empresário Alexandre Carvalho, aos 58 anos, após sofrer um acidente dentro de casa, no Rio de Janeiro.

Diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa, Carvalho estava internado há um semana no Hospital Copa Star.

Alexandre Carvalho morreu aos 58 anos

Alexandre Carvalho era diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa por Reprodução
Ele era casado com a atriz Isabelle Nassar por Reprodução
Alexandre caiu em casa e bateu a cabeça, de acordo com informações do senador Ciro Nogueira por Reprodução
Ele ficou internado por uma semana no Hospital Copa Star por Reprodução
O velório e sepultamento aconteceram neste domingo (5) por Reprodução
1 de 5
Alexandre Carvalho era diretor da holding Urca Energia, focada em produção de energia limpa por Reprodução

De acordo com informações do senador Ciro Nogueira (PP-PI), o empresário caiu em casa e bateu a cabeça. A família, no entanto, ainda não forneceu detalhes das circunstâncias da morte.

O empresário era casado com a atriz Isabelle Nassar, que participou da novela Travessia, da Globo. Em sua rede social, Isabelle lamentou a morte do marido. "Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso".

O velório e sepultamento aconteceram neste domingo (5), no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. 

