Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deixar o notebook na tomada o tempo todo faz mal para a bateria?

Laptops têm baterias de lítio com tempo de vida de 2 a 5 anos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 08:30

Assunto sempre dá o que falar
Assunto sempre dá o que falar Crédito: Freepik

Esse assunto sempre dá o que falar: deixar o notebook ligado na bateria estraga a bateria? Manter o laptop conectado o dia inteiro não traz um desgaste muito maior para a bateria do que deixá-lo descarregar e carregar constantemente. Mas essa prática não é consenso entre especialistas e fabricantes, já que pode ter efeitos colaterais em outros componentes do computador.

As baterias de lítio, as mais comuns em notebooks, têm um tempo de vida limitado, de cerca de 2 a 5 anos, mesmo que não sejam utilizadas. Além disso, cada ciclo de carga e descarga contribui para a perda gradual de eficiência.

Segundo Bruno Lima, professor de Engenharia da Computação no Mackenzie, “a partir de uma certa quantidade de ciclos, a bateria não tem mais a mesma performance”, disse ao g1. Em modelos mais novos, no entanto, quando o aparelho está conectado, a energia vai direto para o sistema, sem passar pela bateria, o que reduz o impacto do uso contínuo na tomada.

Modelos de iPhone que ficarão sem WhatsApp

Iphone 5 por Reprodução
iPhone 5s por Reprodução
Iphone 5c por Shutterstock
iPhone SE 1ª geração por Reprodução
iPhone 6 e iPhone 6 Plus por Reprodução
iPhone 6s por Reprodução
iPhone 6s Plus por Reprodução
1 de 7
Iphone 5 por Reprodução

As recomendações oficiais variam, de acordo com a BBC. A Lenovo afirma que não há sobrecarga ao manter o aparelho ligado na tomada, mas sugere limitar a carga em 80% para reduzir a degradação. Já a Dell segue a mesma linha e recomenda permitir ciclos ocasionais de descarga e recarga para preservar a calibração.

A HP, por outro lado, aconselha não deixar o notebook plugado por muito tempo, já que a bateria pode perder capacidade de calibrar corretamente. Enquanto a Microsoft alerta que, no caso dos modelos Surface, a bateria mantida em alta carga pode se degradar mais rapidamente.

A recomendação final é avaliar o seu perfil de uso: se você trabalha sempre próximo a uma tomada, pode limitar a carga para 80%. Mas se passa longos períodos longe da energia, carregar até 100% é a opção mais segura.

Leia mais

Imagem - PF apreende 1.500 celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks e tablets ilegais na Bahia

PF apreende 1.500 celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks e tablets ilegais na Bahia

Imagem - Seus futuros filhos podem ser afetados pelo seu notebook de hoje; saiba como

Seus futuros filhos podem ser afetados pelo seu notebook de hoje; saiba como

Imagem - Estabelecimentos podem proibir uso de notebooks sem infringir a lei

Estabelecimentos podem proibir uso de notebooks sem infringir a lei

Riscos para outros componentes

Mesmo que a bateria não sofra tanto, deixar o notebook ligado por dias pode aquecer e degradar outras peças internas, como placa-mãe e processador. O calor é um dos principais inimigos da durabilidade do equipamento.

Cuidados práticos para prolongar a vida útil

Além da forma de carregar, especialistas lembram que fatores físicos e de uso influenciam diretamente:

Evite quedas ou impactos, que danificam a estrutura da bateria.

Não use carregadores de outra marca, mesmo com a mesma entrada.

Não obstrua saídas de ventilação e evite apoiar o notebook em superfícies que dificultem a dissipação de calor.

Deixe o aparelho carregar totalmente caso a bateria zere.

Evite descargas completas frequentes.

Mais recentes

Imagem - CNU 2025 é hoje! Saiba horários, local de prova e vagas ofertadas

CNU 2025 é hoje! Saiba horários, local de prova e vagas ofertadas
Imagem - Açúcar ou adoçante? Especialista explica qual a escolha mais saudável

Açúcar ou adoçante? Especialista explica qual a escolha mais saudável
Imagem - Banco Central vai bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes

Banco Central vai bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes

MAIS LIDAS

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes
01

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
02

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - Prefeitura abre concurso para nível fundamental a superior com salários de até R$ 31 mil
03

Prefeitura abre concurso para nível fundamental a superior com salários de até R$ 31 mil

Imagem - Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega
04

Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega