Deixar o notebook na tomada o tempo todo faz mal para a bateria?

Laptops têm baterias de lítio com tempo de vida de 2 a 5 anos

Yan Inácio

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 08:30

Assunto sempre dá o que falar Crédito: Freepik

Esse assunto sempre dá o que falar: deixar o notebook ligado na bateria estraga a bateria? Manter o laptop conectado o dia inteiro não traz um desgaste muito maior para a bateria do que deixá-lo descarregar e carregar constantemente. Mas essa prática não é consenso entre especialistas e fabricantes, já que pode ter efeitos colaterais em outros componentes do computador.

As baterias de lítio, as mais comuns em notebooks, têm um tempo de vida limitado, de cerca de 2 a 5 anos, mesmo que não sejam utilizadas. Além disso, cada ciclo de carga e descarga contribui para a perda gradual de eficiência.

Segundo Bruno Lima, professor de Engenharia da Computação no Mackenzie, “a partir de uma certa quantidade de ciclos, a bateria não tem mais a mesma performance”, disse ao g1. Em modelos mais novos, no entanto, quando o aparelho está conectado, a energia vai direto para o sistema, sem passar pela bateria, o que reduz o impacto do uso contínuo na tomada.

As recomendações oficiais variam, de acordo com a BBC. A Lenovo afirma que não há sobrecarga ao manter o aparelho ligado na tomada, mas sugere limitar a carga em 80% para reduzir a degradação. Já a Dell segue a mesma linha e recomenda permitir ciclos ocasionais de descarga e recarga para preservar a calibração.

A HP, por outro lado, aconselha não deixar o notebook plugado por muito tempo, já que a bateria pode perder capacidade de calibrar corretamente. Enquanto a Microsoft alerta que, no caso dos modelos Surface, a bateria mantida em alta carga pode se degradar mais rapidamente.

A recomendação final é avaliar o seu perfil de uso: se você trabalha sempre próximo a uma tomada, pode limitar a carga para 80%. Mas se passa longos períodos longe da energia, carregar até 100% é a opção mais segura.

Riscos para outros componentes

Mesmo que a bateria não sofra tanto, deixar o notebook ligado por dias pode aquecer e degradar outras peças internas, como placa-mãe e processador. O calor é um dos principais inimigos da durabilidade do equipamento.

Cuidados práticos para prolongar a vida útil

Além da forma de carregar, especialistas lembram que fatores físicos e de uso influenciam diretamente:

Evite quedas ou impactos, que danificam a estrutura da bateria.

Não use carregadores de outra marca, mesmo com a mesma entrada.

Não obstrua saídas de ventilação e evite apoiar o notebook em superfícies que dificultem a dissipação de calor.

Deixe o aparelho carregar totalmente caso a bateria zere.