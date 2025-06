FERTILIDADE

Seus futuros filhos podem ser afetados pelo seu notebook de hoje; saiba como

Pesquisa liga uso de notebook a problemas no sêmen

É comum ver pessoas usando seus notebooks confortavelmente no sofá ou na cama, apoiados no colo. Essa praticidade do dia a dia, no entanto, pode ter um lado negativo pouco conhecido, especialmente para a saúde masculina. >