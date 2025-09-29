OPERAÇÃO

PF apreende 1.500 celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks e tablets ilegais na Bahia

Mandados foram cumpridos em Salvador e Ituberá

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:42

Apreensão da PF Crédito: Divulgação

Durante cumprimento da operação Putridium Malum, na manhã desta segunda-feira (29), a Polícia Federal apreendeu cerca de 1.500 unidades de produtos eletrônicos, dentre eles celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks, tablets. A ação foi deflagrada em Salvador e em Ituberá, no sul da Bahia, contra comercialização ilegal de eletrônicos.

De acordo com a PF, pessoas físicas e jurídicas eram responsáveis pela comercialização dos produtos eletrônicos importados, de forma criminosa, sem o devido pagamento dos tributos de importação. Ao todo, foram cumpridos 11 Mandados de busca e apreensão.