Elaine Sanoli
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:42
Durante cumprimento da operação Putridium Malum, na manhã desta segunda-feira (29), a Polícia Federal apreendeu cerca de 1.500 unidades de produtos eletrônicos, dentre eles celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks, tablets. A ação foi deflagrada em Salvador e em Ituberá, no sul da Bahia, contra comercialização ilegal de eletrônicos.
Operação da PF apreendeu eletrônicos contrabandeados
De acordo com a PF, pessoas físicas e jurídicas eram responsáveis pela comercialização dos produtos eletrônicos importados, de forma criminosa, sem o devido pagamento dos tributos de importação. Ao todo, foram cumpridos 11 Mandados de busca e apreensão.
Além dos materiais, foram apreendido também quatro veículos, a quantia de R$ 57 mil e imóveis. Os investigados responderão pelo crime de Descaminho, com pena de reclusão que pode chegar a até quatro anos, além de multa.