Morre Olympio Serra, um dos prinicipais etnólogos do Brasil

Yan Inácio
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:10
Morreu o antropólogo Olympio Serra, considerado um dos maiores etnólogos do Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura (Minc). Não há informações sobre a causa da morte.
Serra atuou teve grande relevância na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no Conselho Indigenista Missionário (Cimi), na Universidade de Brasília (UnB) e no Instituto Socioambiental (ISA), de acordo com o Minc.
“Referência incontornável na defesa dos direitos dos povos negros e originários, Serra construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a valorização da diversidade cultural brasileira e pela atuação incansável na proteção dos patrimônios materiais e imateriais do país”, escreveu a pasta.
O intelectual também foi pioneiro no antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Olympio Serra desempenhou papel fundamental na ampliação do conceito de patrimônio cultural, contribuindo para que a herança negra e dos povos originários fosse reconhecida como parte central da identidade nacional.
“Neste momento de despedida, o Ministério da Cultura se solidariza com familiares, amigos, colegas e com todos que partilham do legado de Olympio Serra. Sua contribuição permanece viva na memória coletiva, inspirando novas gerações a seguirem firmes na construção de um Brasil mais justo, plural e comprometido com a dignidade de todos os povos que compõem nossa nação”, finalizou o Minc.