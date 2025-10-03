LUTO

Morre Olympio Serra, um dos prinicipais etnólogos do Brasil

Informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura (Minc)

Yan Inácio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:10

Olympio Serra Crédito: Reprodução

Morreu o antropólogo Olympio Serra, considerado um dos maiores etnólogos do Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura (Minc). Não há informações sobre a causa da morte.

Serra atuou teve grande relevância na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no Conselho Indigenista Missionário (Cimi), na Universidade de Brasília (UnB) e no Instituto Socioambiental (ISA), de acordo com o Minc.

“Referência incontornável na defesa dos direitos dos povos negros e originários, Serra construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a valorização da diversidade cultural brasileira e pela atuação incansável na proteção dos patrimônios materiais e imateriais do país”, escreveu a pasta.

O intelectual também foi pioneiro no antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Olympio Serra desempenhou papel fundamental na ampliação do conceito de patrimônio cultural, contribuindo para que a herança negra e dos povos originários fosse reconhecida como parte central da identidade nacional.