Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Olympio Serra, um dos prinicipais etnólogos do Brasil

Informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura (Minc)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:10

Olympio Serra
Olympio Serra Crédito: Reprodução

Morreu o antropólogo Olympio Serra, considerado um dos maiores etnólogos do Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura (Minc). Não há informações sobre a causa da morte.

Serra atuou teve grande relevância na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no Conselho Indigenista Missionário (Cimi), na Universidade de Brasília (UnB) e no Instituto Socioambiental (ISA), de acordo com o Minc.

“Referência incontornável na defesa dos direitos dos povos negros e originários, Serra construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a valorização da diversidade cultural brasileira e pela atuação incansável na proteção dos patrimônios materiais e imateriais do país”, escreveu a pasta.

O intelectual também foi pioneiro no antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Olympio Serra desempenhou papel fundamental na ampliação do conceito de patrimônio cultural, contribuindo para que a herança negra e dos povos originários fosse reconhecida como parte central da identidade nacional.

“Neste momento de despedida, o Ministério da Cultura se solidariza com familiares, amigos, colegas e com todos que partilham do legado de Olympio Serra. Sua contribuição permanece viva na memória coletiva, inspirando novas gerações a seguirem firmes na construção de um Brasil mais justo, plural e comprometido com a dignidade de todos os povos que compõem nossa nação”, finalizou o Minc.

Leia mais

Imagem - Morre Guilherme Reis, ator e atuante na Produção Cultural, aos 70 anos

Morre Guilherme Reis, ator e atuante na Produção Cultural, aos 70 anos

Imagem - Literatura, cultura e homenagens marcam terceira edição da FliPassé

Literatura, cultura e homenagens marcam terceira edição da FliPassé

Imagem - Wagner Moura e outros gigantes da cena baiana pressionam Governo da Bahia a investir na cultura

Wagner Moura e outros gigantes da cena baiana pressionam Governo da Bahia a investir na cultura

Mais recentes

Imagem - Estudantes levam capivara morta em ônibus e dissecam animal com faca em faculdade

Estudantes levam capivara morta em ônibus e dissecam animal com faca em faculdade
Imagem - Ex-Masterchef é condenado a 12 anos de prisão por estuprar menina

Ex-Masterchef é condenado a 12 anos de prisão por estuprar menina
Imagem - Noite mal dormida é fator de risco para hipertensão, diabetes, doenças renais e cardiovasculares; entenda

Noite mal dormida é fator de risco para hipertensão, diabetes, doenças renais e cardiovasculares; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
01

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Imagem - Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista
02

Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
04

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues