Literatura, cultura e homenagens marcam terceira edição da FliPassé

Com o tema "Literatura, Memória e Ancestralidade", evento celebrou a poeta local Verilane Menezes e a vencedora do Prêmio Jabuti, Bárbara Carine

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:47

Terceira edição da FliPassé ocorreu com o tema
Terceira edição da FliPassé ocorreu com o tema "Literatura, Memória e Ancestralidade" Crédito: Divulgação/Pref. Bastião

A cidade de São Sebastião do Passé foi o epicentro de importantes discussões sobre literatura, diversidade e ancestralidade com a terceira edição da Feira Literária (FliPassé). Realizada entre os dias 25 e 27 de agosto, a FliPassé 2025 atraiu um público diverso, formado por estudantes, profissionais da educação, escritores e amantes da leitura, que lotaram os espaços do evento para trocar experiências e celebrar a cultura.

A feira se destacou não apenas pela programação, mas também pela mobilização do município. Um dos pontos altos desta edição foram as homenagens a duas importantes escritoras. A prata da casa, a poeta sebastianense Verilane Menezes, teve sua obra e trajetória celebradas.

São Sebastião do Passé

Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2021, o PIB per capita em São Sebastião do Passé era de R$ 19.080,47 por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
São Sebastião do Passé apresenta 57,33% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2024, a área de São Sebastião do Passé era de 536,678 km² por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Quem nasce em São Sebastião do Passé é chamado de sebastianense por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
A taxa de mortalidade infantil média em São Sebastião do Passé é de 16,04 para 1.000 nascidos vivos por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
1 de 6
Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

Ao lado dela, a feira homenageou Bárbara Carine, escritora de renome nacional e vencedora do Prêmio Jabuti de 2024. Carine também participou ativamente da programação, palestrando para um público atento e compartilhando seu conhecimento, o que enriqueceu ainda mais os debates propostos pelo tema central do evento.

A programação da FliPassé 2025 foi diversificada e acessível. Nas estações temáticas, foram realizadas rodas de conversa, palestras e a venda de livros, promovendo o contato direto entre autores e leitores. Apresentações culturais realizadas por estudantes das escolas locais também foram destaque. No palco principal, a festa continuou com muita música, agitando o público presente e criando um ambiente de celebração que extrapolou o universo dos livros. 

A FliPassé é uma peça-chave na Semana Cultural de São Sebastião do Passé, uma iniciativa dedicada à preservação da identidade e das tradições locais. A semana inclui ainda a comemoração do Folclore, agendada para o dia 29 de agosto, que contará neste ano com um show do cantor Jau.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

