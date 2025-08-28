SEMANA DA CULTURA

Literatura, cultura e homenagens marcam terceira edição da FliPassé

Com o tema "Literatura, Memória e Ancestralidade", evento celebrou a poeta local Verilane Menezes e a vencedora do Prêmio Jabuti, Bárbara Carine

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:47

Terceira edição da FliPassé ocorreu com o tema "Literatura, Memória e Ancestralidade" Crédito: Divulgação/Pref. Bastião

A cidade de São Sebastião do Passé foi o epicentro de importantes discussões sobre literatura, diversidade e ancestralidade com a terceira edição da Feira Literária (FliPassé). Realizada entre os dias 25 e 27 de agosto, a FliPassé 2025 atraiu um público diverso, formado por estudantes, profissionais da educação, escritores e amantes da leitura, que lotaram os espaços do evento para trocar experiências e celebrar a cultura.

A feira se destacou não apenas pela programação, mas também pela mobilização do município. Um dos pontos altos desta edição foram as homenagens a duas importantes escritoras. A prata da casa, a poeta sebastianense Verilane Menezes, teve sua obra e trajetória celebradas.

Ao lado dela, a feira homenageou Bárbara Carine, escritora de renome nacional e vencedora do Prêmio Jabuti de 2024. Carine também participou ativamente da programação, palestrando para um público atento e compartilhando seu conhecimento, o que enriqueceu ainda mais os debates propostos pelo tema central do evento.

A programação da FliPassé 2025 foi diversificada e acessível. Nas estações temáticas, foram realizadas rodas de conversa, palestras e a venda de livros, promovendo o contato direto entre autores e leitores. Apresentações culturais realizadas por estudantes das escolas locais também foram destaque. No palco principal, a festa continuou com muita música, agitando o público presente e criando um ambiente de celebração que extrapolou o universo dos livros.

A FliPassé é uma peça-chave na Semana Cultural de São Sebastião do Passé, uma iniciativa dedicada à preservação da identidade e das tradições locais. A semana inclui ainda a comemoração do Folclore, agendada para o dia 29 de agosto, que contará neste ano com um show do cantor Jau.