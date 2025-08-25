Acesse sua conta
Nova lei em São Sebastião do Passé garante assentos para idosos e PCDs

Saiba como a reserva de assentos para idosos e PCDs vai funcionar em eventos na cidade

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:39

Nova lei em São Sebastião do Passé garante assentos para idosos e PCDs
Nova lei em São Sebastião do Passé garante assentos para idosos e PCDs Crédito: Divulgação/Prefeitura de Bastião

Uma importante vitória para a garantia dos direitos de idosos e pessoas com deficiência (PCDs) foi oficializada em São Sebastião do Passé. A Prefeitura da cidade sancionou e publicou, na última quinta-feira (21), uma nova lei que garante a reserva de assentos para esse público em eventos públicos e privados na cidade.

A nova Lei Municipal nº 030/2025 determina que, no mínimo, 2% da capacidade total de locais como estádios, ginásios e espaços de shows sejam destinados a este público, sob pena de multa para os organizadores que descumprirem a norma.

São Sebastião do Passé

Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2021, o PIB per capita em São Sebastião do Passé era de R$ 19.080,47 por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
São Sebastião do Passé apresenta 57,33% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2024, a área de São Sebastião do Passé era de 536,678 km² por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Quem nasce em São Sebastião do Passé é chamado de sebastianense por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
A taxa de mortalidade infantil média em São Sebastião do Passé é de 16,04 para 1.000 nascidos vivos por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
1 de 6
Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

Conforme o texto, os organizadores de eventos são responsáveis por garantir que os assentos reservados sejam não apenas demarcados, mas também adequados às necessidades específicas do público. A sinalização dos locais deve ser "visível e acessível", garantindo a fácil identificação por quem tem direito ao benefício.

A legislação também proíbe que esses assentos sejam vendidos ou ocupados por outras pessoas que não sejam o público-alvo ou seus acompanhantes. A presença de um acompanhante, inclusive, é um direito assegurado, não podendo ser impedido de acessar a área reservada.

Os organizadores de eventos que não se adequarem às disposições da lei estarão sujeitos a sanções administrativas, incluindo a aplicação de multa pela autoridade competente. O valor e os critérios da multa ainda devem ser regulamentados pelo poder executivo. A medida já entrou em vigor.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

