São Sebastião do Passé terá shows de Belo e Devinho Novaes em evento de atrações aéreas

O festival Aerofest conta com balonismo, paraquedismo e visitação de aeronaves em sua programação

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:16

Evento em São Sebastião do Passé vai contar com balonismo, paraquedismo e visitação de aeronaves
Evento em São Sebastião do Passé vai contar com balonismo, paraquedismo e visitação de aeronaves Crédito: Divulgação

Durante as manhãs e tardes entre os dias 19 e 21 de setembro, o céu de São Sebastião do Passé ganhará um colorido especial, já que a cidade vai receber a terceira edição do Aerofest. O festival une uma programação diurna com balonismo, paraquedismo e visitação de aeronaves a uma noite, no dia 20, com shows de cantores como Belo, Marvilla, Devinho Novaes e outros artistas locais.

A programação diurna contará ainda com um espaço kids completo para a diversão da criançada, exposições de equipamentos e viaturas da Polícia Militar (PM), do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Grupamento Aéreo (GRAER). Uma feira de produtos da região também será montada no local para fortalecer a economia local.

O acesso à programação diurna (balonismo, paraquedismo, exposições) é solidário. A entrada será permitida com 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições de caridade do município.

Já os ingressos para a programação de shows da noite do dia 20 de setembro estão sendo vendidos online, através da plataforma Ticket Mais. Os valores estão no 3º lote e variam entre R$ 82,50 e R$ 198,00, a depender do setor escolhido (Arena, Front ou Camarote).

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

