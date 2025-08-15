Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba onde praticar esportes gratuitamente em São Sebastião do Passé

Confira a lista de academias ao ar livre e esportes gratuitos na cidade baiana

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:46

Aula de natação em São Sebastião do Passé
Aula de natação em São Sebastião do Passé Crédito: Ascom / Pref. Bastião

Moradores de São Sebastião do Passé que buscam uma rotina mais ativa e saudável têm à disposição diversas opções de atividades físicas gratuitas na cidade. Desde academias ao ar livre até aulas de nove esportes diferentes, a cidade conta com uma estrutura para incentivar a prática esportiva. As inscrições para as modalidades ainda com vagas abertas devem ser feitas na Secretaria de Esportes.

Leia mais

Imagem - Multas de R$150 mil? Entenda nova lei sancionada em São Sebastião do Passé

Multas de R$150 mil? Entenda nova lei sancionada em São Sebastião do Passé

Imagem - O que esperar da Flipassé 2025? Evento une literatura e memória em três dias

O que esperar da Flipassé 2025? Evento une literatura e memória em três dias

Imagem - Bastião Run 2025: Saiba tudo sobre a corrida de rua em São Sebastião do Passé

Bastião Run 2025: Saiba tudo sobre a corrida de rua em São Sebastião do Passé

Academias da Saúde: Exercícios ao ar livre

Para quem prefere a flexibilidade de treinar ao ar livre, São Sebastião do Passé conta com equipamentos de ginástica em pontos estratégicos da cidade. As "Academias da Saúde" são de acesso livre e permitem que a população realize exercícios de musculação e alongamento a qualquer hora do dia. Esses espaços podem ser encontradas nos seguintes locais:

  • III Etapa da Urbis
  • Praça da Central de Abastecimento
  • Arena de Futevôlei (ao lado do ginásio de esportes)
  • Bairro Penão

Esportes em São Sebastião do Passé

Academia da Saúde no bairro Penão por Ascom / Pref. Bastião
Academia da Saúde no bairro Penão por Ascom / Pref. Bastião
Quadra Professora Maria Celeste Santana por Ascom / Pref. Bastião
Quadra Professora Maria Celeste Santana por Ascom / Pref. Bastião
Quadra Professora Maria Celeste Santana por Ascom / Pref. Bastião
Aula de natação em São Sebastião do Passé por Ascom / Pref. Bastião
Aula de natação em São Sebastião do Passé por Ascom / Pref. Bastião
Academia da Saúde e Campo de Areia da Praça da III etapa da Urbis em São Sebastião do Passé por Divulgação/Ascom Pref. Bastião
Academia da Saúde e Campo de Areia da Praça da III etapa da Urbis em São Sebastião do Passé por Divulgação/Ascom Pref. Bastião
Academia da Saúde e Campo de Areia da Praça da III etapa da Urbis em São Sebastião do Passé por Divulgação/Ascom Pref. Bastião
Academia da Saúde e Campo de Areia da Praça da III etapa da Urbis em São Sebastião do Passé por Divulgação/Ascom Pref. Bastião
Academia da Saúde e Campo de Areia da Praça da III etapa da Urbis em São Sebastião do Passé por Divulgação/Ascom Pref. Bastião
Academia da Saúde e Campo de Areia da Praça da III etapa da Urbis em São Sebastião do Passé por Divulgação/Ascom Pref. Bastião
Academia da Saúde e Campo de Areia da Praça da III etapa da Urbis em São Sebastião do Passé por Divulgação/Ascom Pref. Bastião
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé por Academia da Saúde da Praça da Central em São Sebastião do Passé
1 de 22
Academia da Saúde no bairro Penão por Ascom / Pref. Bastião

Esportes Gratuitos

Além das academias, a Secretaria de esportes oferece um cronograma de aulas em diversas modalidades, realizadas principalmente no Ginásio de Esportes municipal. Segundo a Prefeitura, ainda há vagas disponíveis para quem deseja se inscrever. As modalidades com inscrições abertas são:

  • Natação
  • Futebol
  • Jiu-jitsu
  • Ginástica para a melhor idade
  • Futsal
  • Hidroginástica
  • Karatê
  • Kickboxing
  • Boxe

A Prefeitura informa que, no momento, não estão sendo ofertadas aulas de vôlei e futevôlei. Os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes para garantir a inscrição.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever

Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever
Imagem - Quer aprender chinês? Universidade oferece curso gratuito de mandarim em Feira de Santana

Quer aprender chinês? Universidade oferece curso gratuito de mandarim em Feira de Santana
Imagem - Prefeitura notifica donos de terrenos abandonados em Feira; multas podem chegar a R$ 3 mil

Prefeitura notifica donos de terrenos abandonados em Feira; multas podem chegar a R$ 3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe