Saiba onde praticar esportes gratuitamente em São Sebastião do Passé

Confira a lista de academias ao ar livre e esportes gratuitos na cidade baiana

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:46

Aula de natação em São Sebastião do Passé Crédito: Ascom / Pref. Bastião

Moradores de São Sebastião do Passé que buscam uma rotina mais ativa e saudável têm à disposição diversas opções de atividades físicas gratuitas na cidade. Desde academias ao ar livre até aulas de nove esportes diferentes, a cidade conta com uma estrutura para incentivar a prática esportiva. As inscrições para as modalidades ainda com vagas abertas devem ser feitas na Secretaria de Esportes.

Academias da Saúde: Exercícios ao ar livre

Para quem prefere a flexibilidade de treinar ao ar livre, São Sebastião do Passé conta com equipamentos de ginástica em pontos estratégicos da cidade. As "Academias da Saúde" são de acesso livre e permitem que a população realize exercícios de musculação e alongamento a qualquer hora do dia. Esses espaços podem ser encontradas nos seguintes locais:

III Etapa da Urbis

Praça da Central de Abastecimento

Arena de Futevôlei (ao lado do ginásio de esportes)

Bairro Penão

Esportes Gratuitos

Além das academias, a Secretaria de esportes oferece um cronograma de aulas em diversas modalidades, realizadas principalmente no Ginásio de Esportes municipal. Segundo a Prefeitura, ainda há vagas disponíveis para quem deseja se inscrever. As modalidades com inscrições abertas são:

Natação

Futebol

Jiu-jitsu

Ginástica para a melhor idade

Futsal

Hidroginástica

Karatê

Kickboxing

Boxe

A Prefeitura informa que, no momento, não estão sendo ofertadas aulas de vôlei e futevôlei. Os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes para garantir a inscrição.