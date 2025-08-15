Saiba onde praticar esportes gratuitamente em São Sebastião do Passé

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:46
Moradores de São Sebastião do Passé que buscam uma rotina mais ativa e saudável têm à disposição diversas opções de atividades físicas gratuitas na cidade. Desde academias ao ar livre até aulas de nove esportes diferentes, a cidade conta com uma estrutura para incentivar a prática esportiva. As inscrições para as modalidades ainda com vagas abertas devem ser feitas na Secretaria de Esportes.
Para quem prefere a flexibilidade de treinar ao ar livre, São Sebastião do Passé conta com equipamentos de ginástica em pontos estratégicos da cidade. As "Academias da Saúde" são de acesso livre e permitem que a população realize exercícios de musculação e alongamento a qualquer hora do dia. Esses espaços podem ser encontradas nos seguintes locais:
Esportes em São Sebastião do Passé
Além das academias, a Secretaria de esportes oferece um cronograma de aulas em diversas modalidades, realizadas principalmente no Ginásio de Esportes municipal. Segundo a Prefeitura, ainda há vagas disponíveis para quem deseja se inscrever. As modalidades com inscrições abertas são:
A Prefeitura informa que, no momento, não estão sendo ofertadas aulas de vôlei e futevôlei. Os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes para garantir a inscrição.
*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial