UNIDADES POLICIAIS

São Sebastião do Passé recebe investimento de R$2,6 mi em segurança

Município recebeu sedes para a Delegacia Territorial e para o Pelotão da PM

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:03

São Sebastião do Passé ganhou duas novas unidades policiais Crédito: Márcia Santana/ Ascom SSP

A segurança pública em São Sebastião do Passé recebeu um importante reforço na manhã desta segunda-feira (18). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) inaugurou as novas sedes da Delegacia Territorial (DT) e do Pelotão da Polícia Militar (PM) no município. O investimento de mais de R$ 2,6 milhões visa modernizar a infraestrutura policial.

A nova delegacia de São Sebastião do Passé conta com salas de atendimento, cartório, gabinetes para delegados e investigadores e uma área de custódia adequada, enquanto o novo quartel da Polícia Militar de São Sebastião do Passé oferece alojamentos, área administrativa e espaços de convivência para os policiais.

A entrega dos equipamentos foi realizada pelo secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, acompanhado pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Antônio Carlos Magalhães, e pelo delegado-geral da Polícia Civil, André Viana. Com estas inaugurações, a SSP ultrapassa a marca de 200 unidades policiais entregues em pouco mais de dois anos em toda a Bahia.

A iniciativa faz parte do programa de modernização das estruturas policiais, implementado pela SSP, que tem levado novas delegacias, batalhões e pelotões a diversas regiões do estado. Entre as cidades beneficiadas estão grandes centros urbanos como Salvador, Camaçari e Feira de Santana, além de municípios de médio e pequeno porte como Caturama, Valença, Itambé, Baixa Grande, Jussari, Santa Brígida, Jequié, Nazaré, Macaúbas, Pé de Serra, Itapetinga, Itamaraju e Miguel Calmon.

Durante a cerimônia de inauguração, o secretário Marcelo Werner destacou que os investimentos na segurança pública vão além das obras de infraestrutura. Ele frisou o compromisso com a valorização e o aparelhamento das forças policiais. “Somente nestes dois anos já foram contratados cerca de seis mil novos profissionais, beneficiando as quatro forças da SSP. Também foram adquiridas novas viaturas, aeronaves, armamento e equipamentos de proteção individual para a pasta”, afirmou.