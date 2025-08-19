PROTEJA SEU PET

São Sebastião do Passé inicia campanha de vacinação antirrábica; saiba os locais

Tutores de pets podem levar seus animais para receber a dose gratuitamente até o dia 30 de setembro

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:14

São Sebastião do Passé conta com vacinação antirrábica até o fim de setembro Crédito: Divulgação/Ascom Pref. Bastião

A Prefeitura de São Sebastião do Passé deu início à campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos de 2025. Tutores de pets podem levar seus animais para receber a dose gratuitamente em dois pontos estratégicos da cidade até o dia 30 de setembro.

Para facilitar o acesso dos moradores, a campanha de vacinação de cães e gatos foi centralizada em dois locais de fácil acesso na cidade. Os tutores podem escolher o ponto mais conveniente para garantir a proteção de seus animais.

A vacinação ocorre na praça General Raimundo Barbosa e na central de endemias, localizada atrás da Igreja do São Roque. Os postos fixos de vacinação funcionam durante todo o período da campanha, que se encerra no dia 30 de setembro.