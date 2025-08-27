Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

São Sebastião do Passé tem show de Jau para agitar 'Semana Cultural'

Cantor fará apresentação na praça General Raimundo Barbosa nesta sexta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:25

Cantor Jau terá show em São Sebastião do Passé neste sexta-feira (29)
Cantor Jau terá show em São Sebastião do Passé neste sexta-feira (29) Crédito: Divulgação

A noite de segunda-feira (25) marcou o início da III Feira Literária de São Sebastião do Passé (Flipassé), um dos eventos mais aguardados da Semana Cultural do município. Com uma programação diversificada que celebra a literatura e a ancestralidade, a abertura do evento reuniu moradores, estudantes e autoridades em uma grande celebração do conhecimento e da arte local. Nesta sexta-feira (29), a cidade também vai contar com um show do cantor Jau para celebrar o Dia do Folclore.

A noite inaugural da Flipassé foi embalada pelo som do grupo Quarteto em Samba, que animou o público presente no palco principal. Em um dos momentos mais simbólicos, alunas da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) da Escola Lindaura Monteiro Câmara e do Ensino Fundamental da Escola Nova Brasília, sob a orientação do coreógrafo Denison Monteiro, realizaram uma apresentação em tributo às homenageadas desta edição: a professora e poetisa sebastianense Verilane Menezes e a escritora Bárbara Carine.

Leia mais

Imagem - Saiba quais serão as prioridades de investimento em São Sebastião do Passé para 2026

Saiba quais serão as prioridades de investimento em São Sebastião do Passé para 2026

Imagem - Nova lei em São Sebastião do Passé garante assentos para idosos e PCDs

Nova lei em São Sebastião do Passé garante assentos para idosos e PCDs

Imagem - São Sebastião do Passé terá shows de Belo e Devinho Novaes em evento de atrações aéreas

São Sebastião do Passé terá shows de Belo e Devinho Novaes em evento de atrações aéreas

O palco Jardilina de Oliveira foi o centro de um importante debate com a roda de conversa sobre "Ancestralidade: vozes literárias e compromisso com a memória e ancestralidade dos povos negros, indígenas e afroindígenas". O diálogo contou com a presença da curadora do evento, Márcia Mendes, da homenageada Verilane Menezes, da professora e poeta Lílian Menezes e de Tamires Conceição, diretora de bibliotecas públicas da Fundação Pedro Calmon.

A III Flipassé, que se estende até esta quarta-feira (27), promete movimentar a cidade com uma vasta programação gratuita, incluindo estações de leitura, novas rodas de conversa, contação de histórias e venda de livros. O evento é um pilar da Semana Cultural, que culminará no dia 29 de agosto com a tradicional comemoração do Folclore, reforçando o compromisso do município com a valorização de suas raízes e da produção cultural.

São Sebastião do Passé

Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2021, o PIB per capita em São Sebastião do Passé era de R$ 19.080,47 por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
São Sebastião do Passé apresenta 57,33% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2024, a área de São Sebastião do Passé era de 536,678 km² por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Quem nasce em São Sebastião do Passé é chamado de sebastianense por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
A taxa de mortalidade infantil média em São Sebastião do Passé é de 16,04 para 1.000 nascidos vivos por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
1 de 6
Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua