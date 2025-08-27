DIA DO FOLCLORE

São Sebastião do Passé tem show de Jau para agitar 'Semana Cultural'

Cantor fará apresentação na praça General Raimundo Barbosa nesta sexta-feira (29)

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:25

Cantor Jau terá show em São Sebastião do Passé neste sexta-feira (29) Crédito: Divulgação

A noite de segunda-feira (25) marcou o início da III Feira Literária de São Sebastião do Passé (Flipassé), um dos eventos mais aguardados da Semana Cultural do município. Com uma programação diversificada que celebra a literatura e a ancestralidade, a abertura do evento reuniu moradores, estudantes e autoridades em uma grande celebração do conhecimento e da arte local. Nesta sexta-feira (29), a cidade também vai contar com um show do cantor Jau para celebrar o Dia do Folclore.

A noite inaugural da Flipassé foi embalada pelo som do grupo Quarteto em Samba, que animou o público presente no palco principal. Em um dos momentos mais simbólicos, alunas da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) da Escola Lindaura Monteiro Câmara e do Ensino Fundamental da Escola Nova Brasília, sob a orientação do coreógrafo Denison Monteiro, realizaram uma apresentação em tributo às homenageadas desta edição: a professora e poetisa sebastianense Verilane Menezes e a escritora Bárbara Carine.

O palco Jardilina de Oliveira foi o centro de um importante debate com a roda de conversa sobre "Ancestralidade: vozes literárias e compromisso com a memória e ancestralidade dos povos negros, indígenas e afroindígenas". O diálogo contou com a presença da curadora do evento, Márcia Mendes, da homenageada Verilane Menezes, da professora e poeta Lílian Menezes e de Tamires Conceição, diretora de bibliotecas públicas da Fundação Pedro Calmon.

A III Flipassé, que se estende até esta quarta-feira (27), promete movimentar a cidade com uma vasta programação gratuita, incluindo estações de leitura, novas rodas de conversa, contação de histórias e venda de livros. O evento é um pilar da Semana Cultural, que culminará no dia 29 de agosto com a tradicional comemoração do Folclore, reforçando o compromisso do município com a valorização de suas raízes e da produção cultural.

