MEIO AMBIENTE

Estudantes levam capivara morta em ônibus e dissecam animal com faca em faculdade

Animais são hospedeiros do carrapato-estrela, que transmitem a febre maculosa

Yan Inácio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:57

A capivara costuma em grandes grupos liderados por machos (Imagem: Steph Mattioli | ShutterStock) Crédito:

Dois alunos da Universidade de São Paulo (USP) foram flagrados carregando uma capivara morta dentro de um ônibus circular. Os estudantes dissecaram o corpo do animal no Centro Acadêmico do Curso de Biologia, no Instituto de Biociências (IB), dentro do câmpus, na zona oeste de São Paulo.

Segundo relatos de alunos nas redes sociais, a dupla usou uma sacola para transportar o animal silvestre no ônibus da universidade e uma faca para dissecar o cadáver. Em nota, a USP informou que apura a autoria do caso. O IB afirmou que ministrará uma uma palestra de conscientização aos alunos sobre aspectos bioéticos e sanitários acerca da manipulação de animais silvestres.

As capivaras são hospedeiras do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa. A universidade, no entanto, ressaltou que a Raia Olímpica, onde os animais costumam ficar, é considerada uma “área de baixo risco” por conta do confinamento dos animais e da baixa taxa de crescimento populacional. Já órgãos estaduais de saúde e meio ambiente informaram que não têm atribuição para apurar o caso.