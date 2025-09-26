Capivaras entram para ranking de risco de acidente aéreo e já ameaçam aviação brasileira; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:00
As capivaras, cada vez mais comuns em áreas urbanas, já figuram entre as espécies que mais oferecem risco para a aviação no Brasil. De acordo com o Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna, elas ocupam a 4ª posição no ranking de maior severidade.
Capivaras
O levantamento foi elaborado pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans/UFSC) em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/MInfra) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Foram analisados mais de 600 registros de colisões ocorridos entre 2011 e 2024 em 120 aeródromos do país.
As aves seguem como principal ameaça para a segurança aérea. O urubu-de-cabeça-preta lidera a lista, com mais de 280 colisões registradas no período. Em seguida aparecem garças, corujas, andorinhas e pombos. O estudo também identificou quatro espécies de morcegos entre as ocorrências mais relevantes.