Capivaras entram para ranking de risco de acidente aéreo e já ameaçam aviação brasileira; entenda

Estudo aponta que roedores ocupam 4ª posição em incidentes, atrás apenas de aves; levantamento reúne dados de 120 aeródromos

Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:00

[Edicase]A capivara costuma em grandes grupos liderados por machos (Imagem: Steph Mattioli | ShutterStock) Crédito:

As capivaras, cada vez mais comuns em áreas urbanas, já figuram entre as espécies que mais oferecem risco para a aviação no Brasil. De acordo com o Guia de Espécies para Gerenciamento do Risco de Fauna, elas ocupam a 4ª posição no ranking de maior severidade.

O levantamento foi elaborado pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans/UFSC) em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/MInfra) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Foram analisados mais de 600 registros de colisões ocorridos entre 2011 e 2024 em 120 aeródromos do país.