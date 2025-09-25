SEM NOÇÃO

Mulher testa 'generosidade' de pretendente e leva 23 familiares para encontro romântico em restaurante

Caso viralizou nas redes e levantou debate sobre limites em relacionamentos

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:12

Conta deu cerca de R$ 14 mil Crédito: Reprodução

Uma história inusitada vinda da China ganhou repercussão internacional nos últimos dias. Uma mulher decidiu levar 23 parentes para um encontro às cegas, com o objetivo de avaliar a generosidade do pretendente. O que era para ser um jantar romântico acabou se transformando em um banquete com custo superior a 20 mil yuans, o equivalente a pouco mais de US$ 3 mil - ou R$ 14 mil.

O resultado não poderia ter sido mais inesperado. Ao perceber o tamanho da conta e a situação armada, o homem deixou o restaurante e se recusou a pagar pela refeição de todos. Ele até tentou lidar com a situação e deixou claro que só pagaria por si e pela parceira, cerca de 4 mil yuans (R$ 2 mil), enquanto o restante deveria ser coberto pela família dela.

Em algumas versões do episódio divulgadas pela imprensa internacional, ele chegou a oferecer o pagamento parcial, mas não aceitou assumir sozinho a despesa de quase duas dezenas de convidados extras.

A situação foi relatada por portais de notícias voltados à cultura digital, como What’s On Weibo, e rapidamente se espalhou por sites de curiosidades e redes sociais. Para muitos internautas, a cena exemplifica até onde algumas pessoas vão em nome de “testes” dentro de relacionamentos, mas também expõe a falta de limites quando o gesto ultrapassa a razoabilidade.

De acordo com as matérias que circularam, a justificativa da mulher era medir a disposição do pretendente em sustentar uma família numerosa e comprovar sua generosidade. O plano, no entanto, acabou mal avaliado pelo público. A maior parte dos comentários classificou a iniciativa como abuso de confiança e desrespeito, já que o convite era para duas pessoas.