Menino de 11 anos é expulso de escola após desarmar colega que estava com revólver e impedir ataque

Caso gerou debates sobre punições automáticas em escolas, racismo estrutural e falhas no acolhimento de crianças após incidentes de violência

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:15

Aluno de 11 anos foi expulso da escola
Aluno de 11 anos foi expulso da escola

Um menino de 11 anos da Dwight Rich School of the Arts, em Lansing, Michigan, nos Estados Unidos, foi expulso após desarmar um colega que levava um revólver para a sala de aula. O estudante desmontou a arma e descartou as balas, mas acabou punido por porte de arma em ambiente escolar. A decisão, tomada em maio deste ano, gerou repercussão nacional e críticas sobre a rigidez das leis e os impactos desproporcionais contra crianças negras.

Garoto de 11 anos foi expulso por tentar impedir atentado

Menino foi punido por impedir ataque por Reprodução
Mãe ficou incrédula com a escola por Reprodução
Escola não fez nada contra o menina que estava com a arma na mochila por Reprodução
Aluno notou que colega estava armado e pegou revólver para remover balas; escola entender que ele estava portando arma na unidade de ensino por Reprodução
Aluno de 11 anos foi expulso da escola por Reprodução
Mãe tenta reverter situação por Reprodução
1 de 6
Menino foi punido por impedir ataque por Reprodução

O episódio foi noticiado por veículos locais e ganhou destaque na imprensa nacional. Segundo relatos da família, o garoto, identificado como Sakir, percebeu que um colega escondia uma arma e conseguiu retirá-la, desmontar o revólver e jogar fora as balas antes de comunicar o ocorrido a um adulto. Para a mãe, Savitra McClurkin, o filho agiu com coragem para evitar uma tragédia.

Mesmo assim, após análise de imagens e audiência disciplinar, o distrito escolar confirmou a expulsão, alegando que a lei estadual exige medidas automáticas em casos de porte de arma em propriedade escolar. Em nota, representantes afirmaram que a segurança de alunos e funcionários é prioridade e que a punição segue o previsto em lei.

Desde então, Sakir foi incluído em um programa online sem credenciamento, enquanto a mãe tenta reverter a decisão. A família lançou uma campanha de arrecadação para cobrir custos legais e educacionais, recebendo apoio de grupos que denunciam a seletividade das punições contra crianças negras. O caso já mobiliza pais, ativistas e especialistas, que apontam falhas no acolhimento pedagógico e defendem uma revisão das normas disciplinares.

Juristas ouvidos pela imprensa lembram que regras rígidas podem produzir distorções quando aplicadas sem considerar o contexto. Para eles, decisões que deveriam valorizar a intenção e o risco real acabam prejudicando o desenvolvimento dos alunos, reforçando desigualdades. A história segue em debate, e a família pressiona pela reintegração do menino à rede de ensino.

