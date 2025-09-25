BIZARRO

Menino de 11 anos é expulso de escola após desarmar colega que estava com revólver e impedir ataque

Caso gerou debates sobre punições automáticas em escolas, racismo estrutural e falhas no acolhimento de crianças após incidentes de violência

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:15

Aluno de 11 anos foi expulso da escola Crédito: Reprodução

Um menino de 11 anos da Dwight Rich School of the Arts, em Lansing, Michigan, nos Estados Unidos, foi expulso após desarmar um colega que levava um revólver para a sala de aula. O estudante desmontou a arma e descartou as balas, mas acabou punido por porte de arma em ambiente escolar. A decisão, tomada em maio deste ano, gerou repercussão nacional e críticas sobre a rigidez das leis e os impactos desproporcionais contra crianças negras.

O episódio foi noticiado por veículos locais e ganhou destaque na imprensa nacional. Segundo relatos da família, o garoto, identificado como Sakir, percebeu que um colega escondia uma arma e conseguiu retirá-la, desmontar o revólver e jogar fora as balas antes de comunicar o ocorrido a um adulto. Para a mãe, Savitra McClurkin, o filho agiu com coragem para evitar uma tragédia.

Mesmo assim, após análise de imagens e audiência disciplinar, o distrito escolar confirmou a expulsão, alegando que a lei estadual exige medidas automáticas em casos de porte de arma em propriedade escolar. Em nota, representantes afirmaram que a segurança de alunos e funcionários é prioridade e que a punição segue o previsto em lei.

Desde então, Sakir foi incluído em um programa online sem credenciamento, enquanto a mãe tenta reverter a decisão. A família lançou uma campanha de arrecadação para cobrir custos legais e educacionais, recebendo apoio de grupos que denunciam a seletividade das punições contra crianças negras. O caso já mobiliza pais, ativistas e especialistas, que apontam falhas no acolhimento pedagógico e defendem uma revisão das normas disciplinares.