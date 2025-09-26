Com câncer terminal, streamer cai em golpe e perde R$ 165 mil destinados ao tratamento durante live

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:52
O streamer letão Raivo “Rastaland” Plavnieks, de 26 anos, que luta contra um sarcoma em estágio avançado, sofreu um golpe digital durante uma transmissão ao vivo. Ele arrecadava recursos para o tratamento quando perdeu cerca de R$ 165 mil em criptomoedas após baixar um jogo malicioso na plataforma Steam.
O jovem havia criado, dias antes, o token Help Me Beat Cancer (Me ajude a vencer o câncer), no qual recebia uma porcentagem a cada transação realizada. O dinheiro seria usado no tratamento contra o tumor raro que se origina em tecidos como ossos, músculos e vasos sanguíneos.
Streamer com câncer terminal
Durante a live, um espectador pediu que Raivo baixasse o game Block Blasters, supostamente verificado. Ao abrir o arquivo, a carteira digital foi esvaziada, e a cena de desespero ficou registrada para os seguidores.
O caso repercutiu rapidamente entre especialistas em segurança digital, que identificaram que o mesmo golpe já havia causado prejuízos de mais de R$ 800 mil a outros usuários. A comoção fez com que a comunidade cripto se mobilizasse, recuperando o valor perdido. Em poucas horas, o token CANCER valorizou 3.000%, atingindo US$ 2,5 milhões de capitalização de mercado, equivalente a cerca de R$ 13 milhões.