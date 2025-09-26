ROUBO

Com câncer terminal, streamer cai em golpe e perde R$ 165 mil destinados ao tratamento durante live

Raivo “Rastaland” Plavnieks, de 26 anos, foi vítima de malware durante transmissão na Steam e acabou recuperando o dinheiro com ajuda da comunidade cripto

Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:52

Streamer com câncer terminal Crédito: Reprodução

O streamer letão Raivo “Rastaland” Plavnieks, de 26 anos, que luta contra um sarcoma em estágio avançado, sofreu um golpe digital durante uma transmissão ao vivo. Ele arrecadava recursos para o tratamento quando perdeu cerca de R$ 165 mil em criptomoedas após baixar um jogo malicioso na plataforma Steam.

O jovem havia criado, dias antes, o token Help Me Beat Cancer (Me ajude a vencer o câncer), no qual recebia uma porcentagem a cada transação realizada. O dinheiro seria usado no tratamento contra o tumor raro que se origina em tecidos como ossos, músculos e vasos sanguíneos.

Streamer com câncer terminal 1 de 3

Durante a live, um espectador pediu que Raivo baixasse o game Block Blasters, supostamente verificado. Ao abrir o arquivo, a carteira digital foi esvaziada, e a cena de desespero ficou registrada para os seguidores.