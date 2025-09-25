Acesse sua conta
Veja o que causou e como identificar os sintomas do tumor do filho de Wesley Safadão

Histiocitose de células de Langerhans pode provocar dor e lesões ósseas em crianças e adolescentes

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:41

Yhudy e Wesley Safadão
Yhudy e Wesley Safadão

O adolescente Yhudy Lima, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, passou por uma cirurgia de emergência em São Paulo, na última sexta-feira (19), após ser diagnosticado com um tumor ósseo no crânio. Ele recebeu alta hospitalar na segunda-feira (22) e se recupera em casa, em Fortaleza.

Em comunicado publicado nas redes sociais de Mileide Mihaile, nesta quarta-feira (24), ela explicou que os médicos identificaram um tumor no osso parietal, conhecido como granuloma eosinófilo ou histiocitose de células de Langerhans.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de uma doença rara, de caráter benigno, que se manifesta pela proliferação anormal de células do sistema imunológico chamadas células de Langerhans. A Sociedade Brasileira de Neurologia reforça que a condição tem causas ainda não totalmente esclarecidas, embora não seja considerada hereditária nem contagiosa.

O osso parietal do crânio é um dos locais mais comuns de ocorrência, mas a doença também pode afetar costelas, mandíbula e fêmur. Em situações mais raras e disseminadas, pode atingir órgãos como pele, pulmões e fígado.

Sintomas

Entre os sintomas mais relatados estão dor localizada, presença de caroço ou inchaço na região afetada e, no caso de tumores cranianos, episódios de dor de cabeça persistente. O diagnóstico é feito por exames de imagem, como radiografias e tomografias, e confirmado por biópsia.

Wesley Safadão também publicou um comunicado afirmando que Yhudy está “recebendo os cuidados necessários”. “As famílias agradecem a preocupação e o carinho que têm recebido neste momento delicado e reforça que Yhudy está bem”, diz a nota.

Doralice dos Santos, mãe de Mileide, desabafou sobre o episódio em suas redes sociais. “Nosso milagre! Tensão, desespero, vontade de gritar, arrancar os próprios cabelos, coração sangrando, chorando, acelerado, sem palavras pra descrever o que realmente sentimos em um momento tão assustador! Chorei, rezei, supliquei e entreguei tudo ao Senhor, e confiante esperei. Obrigada, Jesus!”, escreveu.

Yhudy, de 14 anos, é o único filho do ex-casal Wesley Safadão e Mileide Mihaile. O adolescente esteve recentemente na coroação da mãe como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca e costuma aparecer em fotos e vídeos publicados pela influenciadora nas redes sociais.

