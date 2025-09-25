Acesse sua conta
Filho de Wesley Safadão descobriu tumor no crânio após sintoma comum

Veja como identificar e tratar o granuloma eosinófilo, tumor ósseo benigno

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:32

Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy
Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy Crédito: Reprodução/Instagram

Dores de cabeça persistentes podem indicar problemas mais sérios, alertam especialistas. Foi o que aconteceu com Yhudy Lima, de 14 anos, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile. O adolescente passou por cirurgia de emergência em São Paulo na última sexta-feira (19) após sentir fortes dores de cabeça, que levaram ao diagnóstico de granuloma eosinófilo, um tumor ósseo benigno também conhecido como histiocitose de Langerhans.

O tumor, localizado no osso parietal - região superior e lateral do crânio -, geralmente se manifesta como dor localizada, sensibilidade ao toque e, em alguns casos, inchaço ou nódulo no couro cabeludo. Em situações mais raras, pode provocar cefaleia intensa ou sintomas neurológicos, caso cresça em direção a estruturas do sistema nervoso central.

A oncologista clínica Sabina Bandeira Aleixo, do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (ES), explicou ao Gshow que “o granuloma eosinófilo é uma forma localizada da histiocitose de células de Langerhans. Na maioria dos casos, a doença é benigna e restrita a uma única lesão, sem risco de progressão”.

O diagnóstico envolve exame clínico, radiografias ou tomografia para identificar a lesão óssea, e biópsia para confirmar a presença das células de Langerhans. A cirurgia é geralmente recomendada quando a lesão causa dor, deformidade ou fica em uma área de fácil acesso. Em determinadas situações, podem ser usadas infiltração de corticoide ou radioterapia localizada.

Yhudy recebeu alta hospitalar na segunda (22) e se recupera em casa. O resultado da biópsia ainda não foi finalizado, mas os indícios apontam que o tumor é benigno e não haverá necessidade de quimioterapia ou outros tratamentos agressivos.

Doralice dos Santos, avó de Yhudy, relatou a angústia vivida pela família: “Nosso milagre! Tensão, desespero, vontade de gritar... Chorei, rezei, supliquei e entreguei tudo ao Senhor. Obrigada, Jesus!”

