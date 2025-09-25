Acesse sua conta
Wesley Safadão se emociona ao detalhar o processo de descoberta do tumor na cabeça do filho: 'Estava com muita dor'

Filho do cantor com Mileide Mihaile, Yhudi, de 14 anos, passou por cirurgia de emergência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:14

Wesley Safadão e o filho, Yhudy, no detalhe
Wesley Safadão e o filho, Yhudy, no detalhe Crédito: Reprodução

Wesley Safadão usou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para fazer um desabafo emocionado sobre a descoberta de um tumor na cabeça de seu filho, Yhudy, de 14 anos. O jovem, fruto do antigo casamento do cantor com Mileide Mihaile, passou por cirurgia na última sexta-feira (19), em procedimento de emergência. Ele teve alta na segunda-feira (22) e passa bem.

"Compartilhar com vocês sobre o que aconteceu com Yhudy, né? Esse susto que tivemos nos últimos dias, mas para honra e glória do Senhor, ele já está curado. Foi só um susto, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é real", iniciou, com os olhos marejados.

Safadão deu detalhes sobre como aconteceu a descoberta. Ele disse que tudo começou na quarta-feira da semana passada, dia 17 de setembro. 

"Por volta de 8 horas da noite, eu tinha chegado em casa, estava cortando meu cabelo, Yhudy tinha acabado de cortar o cabelo também. Ele volta e diz: 'Pai, eu tô com uma dor na cabeça'. O barbeiro tava cortando meu cabelo na hora, ele disse: 'Eu tava cortando o cabelo dele, não tá aguentando nem passar o pente na cabeça'. Eu disse: Filho, deixa eu ver'", comentou.

Ele começou a procurar no local algum tipo de ferida que pudesse justificar a dor. Encontrou um "calombo" e decidiu, de imediato, levar Yhudy ao hospital. "Aí eu consegui abrir, devagarinho, pra ver se tinha alguma ferida, algum roxo, alguma coisa, e não tinha nada, só um calombo. E ele tava com muita dor. De imediato, falei ‘bora, filho, vamos pro hospital, vamos verificar o que é isso, tá muito estranho’. Por volta de 20h30/21h foi feito o primeiro exame. Assim que saiu, já teve que fazer outro, porque tinha dado algo", falou.

Na sequência, ele contou como o menino precisou ser internado. "O segundo exame saiu já por volta de 1h, 2h da madrugada, isso de quarta pra quinta-feira. De lá, ele já foi para o hospital, para se internar. Na quinta feira, continuou fazendo um monte de exames pra verificar se tinha mais alguma coisa. Fez aquele PET scan, para verificar o corpo todo e, graças a Deus, não deu nada, era só localizado. Deu essa esteócitose, esse tumor aqui, que tava localizado na cabeça. E na quinta-feira já foi marcado para na sexta-feira fazer essa cirurgia para retirada desse tumor", seguiu.

A cirurgia, como Safadão mencionou, foi feita na última sexta-feira (19). "Foi tudo tranquilo, tudo da melhor forma possível. Foi uma média de 3 horas mais ou menos de cirurgia, 1 a 2 horas depois da cirurgia ele já tava já consciente, já tava sem o efeito da anestesia. Então, graças a Deus, na sexta-feira deu tudo certo".

O cantor ainda falou sobre o pós-operatório e as razões de falar sobre o assunto com a imprensa. "Yhudi ficou ainda no sábado, no domingo e na segunda-feira no hospital, na segunda-feira ele já foi para casa. Na segunda-feira nós tomamos ciência que o resultado da biópsia que a gente achava que já iria sair na terça-feira, só iria sair na quinta ou na sexta, hoje ou amanhã, o resultado da biópsia", revelou.

"Por isso que a gente não queria compartilhar com vocês até então, mas como foi ontem o pessoal da imprensa já tava tomando ciência de alguma coisa e tal e a gente precisou, é, antecipar essa informação", finalizou Safadão.

Câncer Famosos Cérebro Wesley Safadão Mileide Mihaile E Yhudy

