FAMOSOS

Em relacionamento à distância, Tainá Castro responde sobre chance de 'levar chifre' de Éder Militão

Jogador mora na Espanha, onde joga pelo Real Madrid, enquanto influenciadora reside no Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:35

Eder Militão e Tainá Castro Crédito: Reprodução/Instagram

Tainá Castro usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (25), para responder uma dúvida curiosa enviada por um seguidor. A pergunta questionava se a influenciadora tinha medo de "levar chifre" do marido, o jogador Éder Militão, considerando que o casal vive em um relacionamento à distância.

A criadora de conteúdo mora no Brasil com seus filhos, frutos de uma relação anterior com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Já Militão reside em Madri, na Espanha, onde atua pelo Real Madrid. Atualmente, o casal se vê em apenas cinco dias por mês, devido às agendas e compromissos profissionais.

Eder Militão e Tainá Castro 1 de 21

Ao responder o seguidor, Tainá fez uma reflexão sobre confiança, e afirmou que o medo de uma possível traição está mais relacionado à insegurança pessoal do que ao comportamento do parceiro.

"Normalmente o medo de ser traído está muito ligado à nossa insegurança, mais do que ao comportamento real do outro. Relacionamentos saudáveis se sustentam na confiança, no respeito e no diálogo. Se eu ficasse preocupada o tempo todo com a possibilidade de levar um chifre, estaria vivendo na função de desconfiança, e isso não é justo nem comigo nem com meu parceiro", garantiu a influenciadora.

Para Tainá, morar longe do marido não é um "fator de risco" para uma possível infidelidade dele. "A distância por si não destrói vínculos. Muito pelo contrário. Quando existe amor, lealdade e a escolha de estar junto, a presença física acaba sendo um detalhe. Até porque quem vai trair, trai com a parceira ou parceiro do lado", avaliou.

Karoline Lima e Léo Pereira 1 de 19