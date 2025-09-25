Em relacionamento à distância, Tainá Castro responde sobre chance de 'levar chifre' de Éder Militão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:35
Tainá Castro usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (25), para responder uma dúvida curiosa enviada por um seguidor. A pergunta questionava se a influenciadora tinha medo de "levar chifre" do marido, o jogador Éder Militão, considerando que o casal vive em um relacionamento à distância.
A criadora de conteúdo mora no Brasil com seus filhos, frutos de uma relação anterior com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Já Militão reside em Madri, na Espanha, onde atua pelo Real Madrid. Atualmente, o casal se vê em apenas cinco dias por mês, devido às agendas e compromissos profissionais.
Eder Militão e Tainá Castro
Ao responder o seguidor, Tainá fez uma reflexão sobre confiança, e afirmou que o medo de uma possível traição está mais relacionado à insegurança pessoal do que ao comportamento do parceiro.
"Normalmente o medo de ser traído está muito ligado à nossa insegurança, mais do que ao comportamento real do outro. Relacionamentos saudáveis se sustentam na confiança, no respeito e no diálogo. Se eu ficasse preocupada o tempo todo com a possibilidade de levar um chifre, estaria vivendo na função de desconfiança, e isso não é justo nem comigo nem com meu parceiro", garantiu a influenciadora.
Para Tainá, morar longe do marido não é um "fator de risco" para uma possível infidelidade dele. "A distância por si não destrói vínculos. Muito pelo contrário. Quando existe amor, lealdade e a escolha de estar junto, a presença física acaba sendo um detalhe. Até porque quem vai trair, trai com a parceira ou parceiro do lado", avaliou.
Karoline Lima e Léo Pereira
Ela ainda reforçou sua autoconfiança e confiança no atleta. "Sou muito segura, confio muito em mim e muito no meu marido, muito, muito... Se eu for ficar pensando nisso, ninguém vive, ninguém faz nada, ninguém sai de casa...", finalizou.