Bianca Andrade revela affair com atriz global; veja quem é

Conhecida como Boca Rosa, influenciadora surpreendeu ao confirmar o romance

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:26

Bianca Andrade, a Boca Rosa
Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, surpreendeu ao revelar ter se envolvido com uma atriz da Globo. A empresária e ex-BBB abriu o coração e confessou um affair com no passado com Vitoria Strada. Os boatos já tinham circulado no passado e, agora, foram confirmados pela famosa.

"Hoje a gente é amiga. Vitoria é maravilhosa, uma fofa", contou, em entrevista ao podcast "Match O Papo", do Tinder. Mãe de Cris, de 4 anos, fruto de um antigo relacionamento com Fred Bruno, Bianca não deu maiores detalhes sobre o romance, mas disse que ocorreu antes da entrada de Vitoria Strada no BBB 25.

Os rumores sobre um envolvimento entre as famosas, que são assumidamente bissexuais, ganharam força no fim de 2023, durante um pré-Réveillon em Pernambuco. A atriz e a influenciadora foram vistas em clima de intimidade, e o comportamento levantou suspeita de affair. Elas foram clicadas agarradinhas, chamando a atenção de quem estava no evento. Na época, ambas estavam solteiras.

Além de confirmar o romance com Vitoria Strada, Bianca Andrade também confessou já ter usado aplicativos de relacionamento. "Já peguei gente que não vale nada, já tive de tudo", falou. "Uma coisa do masculino que, pra mim, é muito difícil lidar é que falta a sinceridade. Eu descobri isso", completou 

Boca Rosa vive atualmente um relacionamento com o influenciador Diego Cruz. O casal assumiu o relacionamento em maio. 

