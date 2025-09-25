Acesse sua conta
Ex-amante de ex-jogador do Vasco vive romance com Henri Castelli

Larissa Ferrari revelou que está conhecendo melhor o ator

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:51

Larissa Ferrari e Henri Castelli
Larissa Ferrari e Henri Castelli Crédito: Reprodução/Instagram

Larissa Ferrari, que ficou conhecida no Brasil por ter sido amante do jogador francês Dimitri Payet, ex-Vasco, afirmou que está vivendo um romance com o ator Henri Castelli. A advogada confirmou a informação ao Portal LeoDias e se disse grata por estar com um homem que "a respeita e a enxerga além das redes sociais".

A modelo disse que conheceu o artista na internet. Também falou que Henri tem a apoiado bastante em seu histórico de denúncias contra Payet. Vale lembrar que Larissa registrou boletim de ocorrência onde acusa o jogador, com quem se relacionou por cinco meses,  de tê-la agredido fisicamente, sexualmente e psicologicamente.

Dimitri Payet e Larissa Ferrari

Payet e a advogada Larissa Ferrari por Leandro Amorim/Vasco e Reprodução/Instagram
Larissa Ferrari mostrou hematomas pelo corpo ao acusar Dimitri Payet, do Vasco, de agressão por Reprodução
Larissa Ferrari com Dimitri Payet, do Vasco, e os hematomas por Reprodução
Larissa Ferrari e Dimitri Payet por Reprodução
Larissa Ferrari diz ter sido amante de Payet, do Vasco por Reprodução/Instagram
1 de 5
Payet e a advogada Larissa Ferrari por Leandro Amorim/Vasco e Reprodução/Instagram

"Parte da minha admiração e respeito é esse respeito que ele teve comigo desde o início. Querendo ou não, um homem, com a carreira que ele tem, a pessoa que ele é, vir e me tratar com esse respeito. Eu já era fã dele, mas agora sou muito mais", falou a modelo.

Henri Castelli estava oficialmente solteiro desde 2021, quando terminou um relacionamento com a influenciadora Sabrina Caminski.

Larissa e Payet mantiveram uma relação extraconjugal entre agosto de 2024 e março deste ano. Na época, ele ainda defendia o Vasco, clube do qual se despediu oficialmente no início de julho. Após cinco meses de relacionamento, a advogada registrou boletim de ocorrência onde acusa o atleta de tê-la agredido fisicamente, sexualmente e psicologicamente.

Henri Castelli

Henri Castelli por Reprodução/TV Globo
Filho de Henri Castelli é bastante alto por Reprodução
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli sendo barr por Reprodução I Veja
Henri Castelli no Tivoli Ecoresort Praia do Forte por Reprodução I Instagram
Henri Castelli por Redes sociais
Henri Castelli conta que já foi confundido com Bradley Cooper nos Estados Unidos por Reprodução
henri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Henri Castelli por Reprodução/TV Globo

Ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, em junho, a advogada relatou que o francês ordenava que ela provasse seu amor por meio de atitudes pouco convencionais. "Eu gravava vídeos onde lambia o chão, lambia o lixo. Eu chorava, mas não pedia pra parar. Fizemos um casamento simbólico a pedido dele. Ele queria que eu provasse meu amor por ele, em atitudes. E ele me deu a ideia de me auto minar. Ele puxou meu cabelo, eu fui pro chão, ele usou força, nós tivemos relações sexuais", falou.

Payet, que é casado há 18 anos com Ludivine Payet, com quem teve seus quatro filhos, afirmou à Justiça que os vídeos eram enviados de forma espontânea, e que Larissa nunca comentou que tinha problemas psicológicos ou psiquiátricos. Ele também negou as acusações de agressões física, moral, psicológica e sexual, e afirmou que tudo na relação entre os dois foi consensual.

