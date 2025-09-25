Ex-amante de ex-jogador do Vasco vive romance com Henri Castelli

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:51
Larissa Ferrari, que ficou conhecida no Brasil por ter sido amante do jogador francês Dimitri Payet, ex-Vasco, afirmou que está vivendo um romance com o ator Henri Castelli. A advogada confirmou a informação ao Portal LeoDias e se disse grata por estar com um homem que "a respeita e a enxerga além das redes sociais".
A modelo disse que conheceu o artista na internet. Também falou que Henri tem a apoiado bastante em seu histórico de denúncias contra Payet. Vale lembrar que Larissa registrou boletim de ocorrência onde acusa o jogador, com quem se relacionou por cinco meses, de tê-la agredido fisicamente, sexualmente e psicologicamente.
Dimitri Payet e Larissa Ferrari
"Parte da minha admiração e respeito é esse respeito que ele teve comigo desde o início. Querendo ou não, um homem, com a carreira que ele tem, a pessoa que ele é, vir e me tratar com esse respeito. Eu já era fã dele, mas agora sou muito mais", falou a modelo.
Henri Castelli estava oficialmente solteiro desde 2021, quando terminou um relacionamento com a influenciadora Sabrina Caminski.
Larissa e Payet mantiveram uma relação extraconjugal entre agosto de 2024 e março deste ano. Na época, ele ainda defendia o Vasco, clube do qual se despediu oficialmente no início de julho. Após cinco meses de relacionamento, a advogada registrou boletim de ocorrência onde acusa o atleta de tê-la agredido fisicamente, sexualmente e psicologicamente.
Henri Castelli
Ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, em junho, a advogada relatou que o francês ordenava que ela provasse seu amor por meio de atitudes pouco convencionais. "Eu gravava vídeos onde lambia o chão, lambia o lixo. Eu chorava, mas não pedia pra parar. Fizemos um casamento simbólico a pedido dele. Ele queria que eu provasse meu amor por ele, em atitudes. E ele me deu a ideia de me auto minar. Ele puxou meu cabelo, eu fui pro chão, ele usou força, nós tivemos relações sexuais", falou.
Payet, que é casado há 18 anos com Ludivine Payet, com quem teve seus quatro filhos, afirmou à Justiça que os vídeos eram enviados de forma espontânea, e que Larissa nunca comentou que tinha problemas psicológicos ou psiquiátricos. Ele também negou as acusações de agressões física, moral, psicológica e sexual, e afirmou que tudo na relação entre os dois foi consensual.