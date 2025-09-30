INTERIOR DA BAHIA

Homem é preso com sete aves silvestres e espingardas artesanais em Laje

Ele é investigado por denúncias de ameaça contra vizinhos, porte ilegal de armas e intolerância religiosa

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:39

Papa-capim foi uma das espécies de ave encontradas Crédito: Polícia Federal / Divulgação

Um homem foi preso na zona rural do município de Laje, no Centro-Sul Baiano, na manhã desta terça-feira (30). Ele é investigado por denúncias de ameaça contra vizinhos, porte ilegal de armas e intolerância religiosa. Com ele, foram encontradas sete aves silvestres, que eram mantidas em cativeiro.



De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 45 anos, foi preso em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Na residência do suspeito, no povoado de Baixa de Areia, os policiais apreenderam três espingardas de fabricação artesanal, munições e sete pássaros silvestres mantidos em cativeiro, entre eles estevão, papa-capim, bigode e chorão.

Além de ameaça, intolerância religiosa e porte ilegal de arma, o homem também é investigado por efetuar disparos em via pública e proferir ofensas contra moradores da região.

