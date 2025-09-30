Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

10 tratamentos e procedimentos gratuitos disponíveis no SUS

O sistema garante o acesso a cuidados básicos e a procedimentos especializados

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:43

O SUS garante que qualquer cidadão tenha acesso a serviços essenciais de saúde (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock)
O SUS garante que qualquer cidadão tenha acesso a serviços essenciais de saúde Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um marco da saúde pública brasileira, oferecendo atendimento integral e gratuito a toda a população. Desde cuidados básicos em unidades de saúde até procedimentos especializados, ele garante que qualquer cidadão tenha acesso gratuito a serviços essenciais, promovendo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças — indo muito além de consultas médicas e emergências.

“O SUS é uma das maiores políticas de saúde do mundo. Muitas pessoas deixam de aproveitar procedimentos importantes simplesmente por não saber que eles estão disponíveis sem custo algum”, explica Roberta Galvão, enfermeira e especialista em gestão pública.

Conforme a profissional, para ter acesso aos tratamentos gratuitos oferecidos pelo SUS é necessário avaliação médica ou odontológica e, em alguns casos, encaminhamento especializado. “O caminho começa na Unidade Básica de Saúde (UBS), que orienta, agenda e encaminha para o serviço adequado. O acesso é um direito de todo cidadão”, explica.

Abaixo, confira 10 tratamentos gratuitos disponíveis no SUS!

1. Inserção do DIU

O procedimento de inserção do DIU (Dispositivo Intrauterino) está disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e inclui avaliação médica e acompanhamento.

2. Cirurgia de catarata

Atendimento ambulatorial para prevenção da perda de visão em idosos e pessoas com indicação clínica.

3. Cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica é oferecida aos pacientes com obesidade grave que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde.

4. Exames de alta complexidade

Exames como tomografia, ressonância magnética e colonoscopia podem ser realizados gratuitamente mediante encaminhamento médico.

5. Tratamento de infertilidade

Em centros de referência, casais podem acessar técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro .

6. Terapia hormonal para pessoas trans

A terapia envolve o acompanhamento multidisciplinar, incluindo endocrinologia e acompanhamento psicológico.

É possível realizar implantes e tratamentos ortodônticos em centros especializados de odontologia do SUS (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)
É possível realizar implantes e tratamentos ortodônticos em centros especializados de odontologia do SUS Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

7. Tratamento odontológico especializado

Próteses dentárias, implantes e tratamentos ortodônticos podem ser realizados em centros de especialidades odontológicas do SUS.

8. Cirurgia de varizes

O procedimento cirúrgico é feito para casos graves de varizes , com acompanhamento vascular.

9. Terapias integrativas e complementares

Sessões de acupuntura, auriculoterapia, reiki e outras práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde estão disponíveis gratuitamente no SUS.

10. Reconstrução mamária pós-mastectomia

A reconstrução mamária pós-mastectomia é garantida por lei para mulheres que passaram por cirurgia de câncer de mama .

Por Júlia Vianna

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa por injúria racial em UPA de Salvador

Mulher é presa por injúria racial em UPA de Salvador
Imagem - Veja os temas de ecologia mais cobrados nos vestibulares

Veja os temas de ecologia mais cobrados nos vestibulares
Imagem - Governo do Estado muda gestão de hospital público após superlotação e falta de medicamentos

Governo do Estado muda gestão de hospital público após superlotação e falta de medicamentos

MAIS LIDAS

Imagem - Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários
01

Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
02

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
03

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
04

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos