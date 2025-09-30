10 tratamentos e procedimentos gratuitos disponíveis no SUS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:43
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um marco da saúde pública brasileira, oferecendo atendimento integral e gratuito a toda a população. Desde cuidados básicos em unidades de saúde até procedimentos especializados, ele garante que qualquer cidadão tenha acesso gratuito a serviços essenciais, promovendo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças — indo muito além de consultas médicas e emergências.
“O SUS é uma das maiores políticas de saúde do mundo. Muitas pessoas deixam de aproveitar procedimentos importantes simplesmente por não saber que eles estão disponíveis sem custo algum”, explica Roberta Galvão, enfermeira e especialista em gestão pública.
Conforme a profissional, para ter acesso aos tratamentos gratuitos oferecidos pelo SUS é necessário avaliação médica ou odontológica e, em alguns casos, encaminhamento especializado. “O caminho começa na Unidade Básica de Saúde (UBS), que orienta, agenda e encaminha para o serviço adequado. O acesso é um direito de todo cidadão”, explica.
Abaixo, confira 10 tratamentos gratuitos disponíveis no SUS!
O procedimento de inserção do DIU (Dispositivo Intrauterino) está disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e inclui avaliação médica e acompanhamento.
Atendimento ambulatorial para prevenção da perda de visão em idosos e pessoas com indicação clínica.
A cirurgia bariátrica é oferecida aos pacientes com obesidade grave que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde.
Exames como tomografia, ressonância magnética e colonoscopia podem ser realizados gratuitamente mediante encaminhamento médico.
Em centros de referência, casais podem acessar técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro .
A terapia envolve o acompanhamento multidisciplinar, incluindo endocrinologia e acompanhamento psicológico.
Próteses dentárias, implantes e tratamentos ortodônticos podem ser realizados em centros de especialidades odontológicas do SUS.
O procedimento cirúrgico é feito para casos graves de varizes , com acompanhamento vascular.
Sessões de acupuntura, auriculoterapia, reiki e outras práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde estão disponíveis gratuitamente no SUS.
A reconstrução mamária pós-mastectomia é garantida por lei para mulheres que passaram por cirurgia de câncer de mama .
Por Júlia Vianna