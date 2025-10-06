Acesse sua conta
Homem é morto com mais de 70 tiros na Bahia

Suspeitos ainda teriam atropelado o corpo da vítima depois do crime

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:56

Um homem de 30 anos foi morto com cerca de 70 tiros na manhã do último domingo (5), em Iguaí, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na localidade de Arnulfo Órfão no município baiano.

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

A vítima foi surpreendida por sete homens em uma caminhonete branca. O corpo de Igor Nunes Gonzaga foi atingido por disparos de pistolas de calibre 380 e outros de fuzil, além disso, apresentava sinais de atropelamento, segundo a TV Sudoeste. A vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, os agentes isolaram a região até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo de Igor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetingas. Não há informações sobre o sepultamento. A Polícia Civil investiga o caso.

