Homem é preso na Bahia após ser flagrado com 1.750 quilos de maconha escondidos em carga de caminhão

Perla Ribeiro
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:14
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,7 tonelada de maconha durante uma fiscalização de rotina realizada na BR-116, km 830, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A ação ocorreu por volta das 20h, quando os policiais abordaram um caminhão Iveco/Tector que trafegava com descarga livre. Durante a verificação, os agentes perceberam um forte odor característico de maconha, o que motivou uma inspeção detalhada no compartimento de carga.
Apesar de a carga aparente ser composta por maquinários, a equipe localizou diversas caixas na carroceria. Ao serem abertas, revelaram 109 pacotes da droga, totalizando 1.750 kg de maconha. O condutor informou aos policiais que havia deixado o caminhão em um posto de combustíveis no município de São José dos Pinhais (PR), de onde o retirou no dia seguinte com destino a Campina Grande (PB). Segundo ele, receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente.
Durante a vistoria na cabine do veículo, também foram encontrados um pedaço de maconha, um cigarro artesanal, um dichavador e um isqueiro. O motorista admitiu ser usuário e afirmou que fazia uso da substância durante as viagens. Diante dos fatos, o homem foi detido, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista (BA) para a adoção das medidas cabíveis.