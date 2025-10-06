TRÁFICO

Homem é preso na Bahia após ser flagrado com 1.750 quilos de maconha escondidos em carga de caminhão

Segundo ele, receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:14

Homem é preso após ser flagrado com 1.750 quilos de maconha escondidos em carga de caminhão Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,7 tonelada de maconha durante uma fiscalização de rotina realizada na BR-116, km 830, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A ação ocorreu por volta das 20h, quando os policiais abordaram um caminhão Iveco/Tector que trafegava com descarga livre. Durante a verificação, os agentes perceberam um forte odor característico de maconha, o que motivou uma inspeção detalhada no compartimento de carga.

Apesar de a carga aparente ser composta por maquinários, a equipe localizou diversas caixas na carroceria. Ao serem abertas, revelaram 109 pacotes da droga, totalizando 1.750 kg de maconha. O condutor informou aos policiais que havia deixado o caminhão em um posto de combustíveis no município de São José dos Pinhais (PR), de onde o retirou no dia seguinte com destino a Campina Grande (PB). Segundo ele, receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente.