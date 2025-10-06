ILHÉUS

Suspeito faz mãe e bebê reféns dentro de casa em transmissão ao vivo na Bahia

Vítimas tiveram a casa invadida pelo suspeito, que estava em fuga

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:21

Vítimas foram liberadas, e o suspeito preso Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Uma mulher e sua filha de dois anos foram feitas reféns na manhã desta segunda-feira (6). Elas estavam dentro de casa, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, no sul do estado, quando a residência foi invadida por um homem armado.

De acordo com o registro da Polícia Civil, o suspeito, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na localidade, atirou contra os policiais e fugiu em seguida. Equipes da 70ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Rondesp Sul seguiram o homem até o local após ele ter invadido o apartamento enquanto tentava fugir da abordagem.

Segundo informações oficiais, o suspeito, que estava armado com uma pistola, estava obrigando a moradora a iniciar uma transmissão ao vivo (live) por uma rede social.

"Diversas guarnições, incluindo a Rondesp Sul e equipes especializadas em inteligência e negociação, foram deslocadas para o local, que foi isolado. As vítimas foram resgatadas da ação do suspeito", informou a PM, por meio de nota. Conforme apurado pela TV Santa Cruz, a ação durou cerca de três horas. O homem foi identificado pelo apelido de 'Nego' e deixou o sistema prisional recentemente. A negociação contou com a presença de advogados e da irmã do suspeito.