Elaine Sanoli
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:21
Uma mulher e sua filha de dois anos foram feitas reféns na manhã desta segunda-feira (6). Elas estavam dentro de casa, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, no sul do estado, quando a residência foi invadida por um homem armado.
De acordo com o registro da Polícia Civil, o suspeito, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na localidade, atirou contra os policiais e fugiu em seguida. Equipes da 70ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Rondesp Sul seguiram o homem até o local após ele ter invadido o apartamento enquanto tentava fugir da abordagem.
Segundo informações oficiais, o suspeito, que estava armado com uma pistola, estava obrigando a moradora a iniciar uma transmissão ao vivo (live) por uma rede social.
"Diversas guarnições, incluindo a Rondesp Sul e equipes especializadas em inteligência e negociação, foram deslocadas para o local, que foi isolado. As vítimas foram resgatadas da ação do suspeito", informou a PM, por meio de nota. Conforme apurado pela TV Santa Cruz, a ação durou cerca de três horas. O homem foi identificado pelo apelido de 'Nego' e deixou o sistema prisional recentemente. A negociação contou com a presença de advogados e da irmã do suspeito.
As vítimas foram libertadas sem ferimentos. O suspeito, com uma pistola, foi preso e encaminhado à delegacia da região, para registro da ocorrência.