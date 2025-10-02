Homem é preso após invadir casa e tentar roubar idoso de 92 anos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:53
Um homem foi preso na cidade de Cândido Sales, no Sudoeste da Bahia, suspeito de uma tentativa de roubo. A vítima, um idoso de 92 anos, teve a casa invadida por dois suspeitos, que estavam armados com pedaços de madeira e tijolos. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quarta-feira (2).
Informações da Polícia Civil apontam que o homem, de 21 anos, e o parceiro invadiram a residência do idoso no dia 4 de abril. Eles arrombaram a janela da casa e iniciaram agressões à vítima, que teve o braço perfurado na ação criminosa.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Com esforço, o idoso conseguiu escapar das agressões e pediu socorro a uma vizinha. Ele precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cândido Sales.
O homem foi preso em sua própria casa e, posteriormente, conduzido à delegacia. Ele já passou pelos procedimentos de praxe e está preso no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento para localizar o outro suspeito, que segue foragido.