Homem é preso após invadir casa e tentar roubar idoso de 92 anos na Bahia

Polícia aponta que ele estava armado com pedaços de madeira e tijolos

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:53

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem foi preso na cidade de Cândido Sales, no Sudoeste da Bahia, suspeito de uma tentativa de roubo. A vítima, um idoso de 92 anos, teve a casa invadida por dois suspeitos, que estavam armados com pedaços de madeira e tijolos. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quarta-feira (2).



Informações da Polícia Civil apontam que o homem, de 21 anos, e o parceiro invadiram a residência do idoso no dia 4 de abril. Eles arrombaram a janela da casa e iniciaram agressões à vítima, que teve o braço perfurado na ação criminosa.

Com esforço, o idoso conseguiu escapar das agressões e pediu socorro a uma vizinha. Ele precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cândido Sales.