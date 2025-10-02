Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após invadir casa e tentar roubar idoso de 92 anos na Bahia

Polícia aponta que ele estava armado com pedaços de madeira e tijolos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:53

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem foi preso na cidade de Cândido Sales, no Sudoeste da Bahia, suspeito de uma tentativa de roubo. A vítima, um idoso de 92 anos, teve a casa invadida por dois suspeitos, que estavam armados com pedaços de madeira e tijolos. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quarta-feira (2).

Informações da Polícia Civil apontam que o homem, de 21 anos, e o parceiro invadiram a residência do idoso no dia 4 de abril. Eles arrombaram a janela da casa e iniciaram agressões à vítima, que teve o braço perfurado na ação criminosa.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Com esforço, o idoso conseguiu escapar das agressões e pediu socorro a uma vizinha. Ele precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cândido Sales.

O homem foi preso em sua própria casa e, posteriormente, conduzido à delegacia. Ele já passou pelos procedimentos de praxe e está preso no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento para localizar o outro suspeito, que segue foragido.

Tags:

Bahia Violência Segurança

Mais recentes

Imagem - Leilão beneficente arrecada fundos para o Instituto de Cegos da Bahia; saiba mais

Leilão beneficente arrecada fundos para o Instituto de Cegos da Bahia; saiba mais
Imagem - Imposto de Renda: saiba quanto você vai economizar com a nova isenção

Imposto de Renda: saiba quanto você vai economizar com a nova isenção
Imagem - 2° Encontro Estadual de Catadores da Bahia discute valorização e cidadania

2° Encontro Estadual de Catadores da Bahia discute valorização e cidadania

MAIS LIDAS

Imagem - Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex
01

Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Imagem - Fisiculturista morto pela mulher era vigiado por buracos feitos na parede, diz polícia
02

Fisiculturista morto pela mulher era vigiado por buracos feitos na parede, diz polícia

Imagem - Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil
03

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias