Fisiculturista morto pela mulher era vigiado por buracos feitos na parede, diz polícia

Crime foi motivado por ciúmes que esposa tinha dele, aponta investigação

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:44

Valter de Vargas Aita Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu que o fisiculturista Valter Vargas Aita, de 41 anos, foi assassinado pela própria esposa, Andrea Carvalho Aita, em Chapecó. Segundo o inquérito, a mulher vigiava o marido por buracos feitos nas paredes do apartamento do casal, tentando confirmar uma suposta infidelidade.

O crime ocorreu em 7 de setembro. Valter foi atingido por 21 facadas em regiões vitais, como jugular, rosto, nuca e cabeça, além de braços, pernas, tórax e abdômen, segundo o laudo necroscópico divulgado pela polícia. O fisiculturista ainda tentou se defender, apresentando cortes nas palmas das mãos, e conseguiu sair do apartamento na tentativa de pedir ajuda, mas morreu na escadaria do prédio sem receber socorro dos vizinhos.

Andrea, que chegou a ser hospitalizada com ferimentos leves, afirmou em depoimento que teria sido atacada pelo marido e reagido em legítima defesa, mas a polícia classificou a versão como falsa. As investigações apontam que o crime foi motivado pelo ciúme, já que Andrea acreditava que Valter mantinha relacionamentos extraconjugais.

O delegado Deonir Moreira Trindade, da Delegacia de Chapecó, afirmou que "foi um crime extremamente brutal". Andrea segue presa preventivamente e deverá responder por homicídio doloso com qualificadoras de motivo fútil e meios que dificultaram a defesa da vítima.

Buracos na parede

O inquérito revelou que Andrea monitorava o marido por buracos nas paredes, perfuradas para observar atividades como o uso do celular, na tentativa de reunir provas da suposta traição. Poucas semanas antes do crime, ela enviou mensagens ameaçadoras, nas quais expressava repetidamente desejo de matar Valter. Andrea também buscou interações com inteligência artificial para relatar suas suspeitas, comportamento que a polícia considerou indicativo de grande frustração e alteração emocional.

Casados oficialmente desde 2021, Andrea e Valter eram naturais de Santa Maria (RS). Andrea tinha histórico criminal: foi condenada por participação em tentativa de latrocínio em 2019 e tinha pena confirmada de 15 anos de prisão, mas estava foragida antes de ser presa pelo homicídio do marido.