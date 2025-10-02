CONCURSO

Lula autoriza quase 2 mil nomeações de aprovados em concursos federais

O governo informou que o custo das nomeações será de R$ 378 milhões apenas em 2025

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:23

Concurso público Crédito: Shutterstock

O presidente Lula assinou três decretos que permitem a nomeação de aproximadamente dois mil candidatos aprovados em concursos públicos federais. A maioria das vagas corresponde a cadastro reserva, especialmente da primeira edição do CNU.

Entre os contemplados estão 200 vagas para auditores do Banco Central, mais de 500 para analistas e técnicos em ministérios como Justiça, Gestão, Meio Ambiente, Planejamento e Cultura, além de 240 postos em agências reguladoras. Desse total, 100 vagas são para a Anvisa, 175 para a Funai, 120 para o INPI e 88 para o IBGE.

O governo informou que o custo das nomeações será de R$ 378 milhões apenas em 2025, valor já previsto no orçamento, representando 2,6% do PIB sem necessidade de reestimativa. Alguns cargos exigem cursos de formação antes da posse, enquanto outros podem ser assumidos imediatamente após a convocação.

Para as funções que demandam treinamento, a matrícula será aberta ainda este ano e o curso ocorrerá no primeiro semestre de 2026. Os decretos foram necessários porque convocam mais de 25% dos excedentes dos concursos.