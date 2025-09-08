VIOLÊNCIA

Personal trainer é morto a facadas; corpo foi encontrado em escada de prédio e companheira é suspeita

Mulher já possui um mandado de prisão em aberto, onde foi condenada a 15 anos de prisão por latrocínio

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:39

Personal trainer é morto a facadas; corpo foi encontrado em escada de prédio e companheira é suspeita Crédito: Reprodução/redes sociais

O fisiculturista e personal trainer Valter Aita, 41 anos, foi morto a facadas no condomínio onde morava, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O corpo dele foi encontrado na escada do prédio. A suspeita da polícia é que a companheira dele, que também se feriu e foi levada ao hospital em estado grave, tenha cometido o crime. Segundo a Polícia Civil, o conflito teria começado no apartamento do casal, no Centro da cidade, na manhã de domingo (7). O nome da mulher, que foi presa em flagrante e está sob custódia dos agentes na unidade, não foi divulgado. As informações são do G1 SC.

As motivações e circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de golpes de faca no abdômen, nas costas, no rosto e pescoço. A suspeita é que ele havia tentado sair do local, deixando vestígios de sangue pelos corredores e escada do prédio. Valter era natural de Santa Maria (RS) e, nas redes sociais, compartilhava uma intensa rotina de treinos para mais de 11 mil seguidores.