  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:39

Personal trainer é morto a facadas; corpo foi encontrado em escada de prédio e companheira é suspeita

O fisiculturista e personal trainer Valter Aita, 41 anos, foi morto a facadas no condomínio onde morava, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O corpo dele foi encontrado na escada do prédio. A suspeita da polícia é que a companheira dele, que também se feriu e foi levada ao hospital em estado grave, tenha cometido o crime. Segundo a Polícia Civil, o conflito teria começado no apartamento do casal, no Centro da cidade, na manhã de domingo (7). O nome da mulher, que foi presa em flagrante e está sob custódia dos agentes na unidade, não foi divulgado. As informações são do G1 SC.

As motivações e circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de golpes de faca no abdômen, nas costas, no rosto e pescoço. A suspeita é que ele havia tentado sair do local, deixando vestígios de sangue pelos corredores e escada do prédio. Valter era natural de Santa Maria (RS) e, nas redes sociais, compartilhava uma intensa rotina de treinos para mais de 11 mil seguidores.

Já a mulher, de 43 anos, possui um mandado de prisão em aberto, expedido no Rio Grande do Sul, onde foi condenada a 15 anos de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte). A Polícia Civil informou que vai solicitar um novo mandado de prisão temporária, desta vez pela suspeita de homicídio.

