Menina de 11 anos morre depois de ser espancada por colegas dentro da escola

Depois de agressão, ela teve episódios de sangramento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:16

Alícia Valentina
Alícia Valentina Crédito: reprodução

A menina Alícia Valentina, de Belém do São Francisco, em Pernambuco, teve morte cerebral confirmada na noite do sábado (6), após ser agredida por colegas dentro da Escola Municipal Tia Zita, na quarta-feira (3). A menina estava internada no Hospital da Restauração, no Recife, para tratamento das graves lesões.

Segundo familiares, ainda na quarta, funcionários da escola levaram Alícia para um hospital local devido a um sangramento no nariz. Ela foi atendida e liberada, mas em casa voltou a apresentar sangramento pelo ouvido. Levada a um posto de saúde, recebeu atendimento novamente e foi liberada. Ao apresentar vômitos com sangue, foi encaminhada para o hospital da cidade e posteriormente transferida para Salgueiro, antes de ser levada ao Hospital da Restauração, devido à gravidade do quadro, onde acabou morrendo.Menina de 11anos morre após ser espancada por colegas dentro da escola no Sertão de PE

Segundo o portal G1, a escola divulgou nota informando que "prestou todo o socorro necessário à estudante, além de conduzir ao hospital e garantir a devida assistência". O comunicado ainda menciona que o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, acompanha o caso para tomar as medidas cabíveis.

A prefeitura de Belém do São Francisco, por meio da Secretaria de Educação, declarou que prestou assistência desde o início aos envolvidos e às suas famílias, com apoio das secretarias de Saúde e de Assistência Social, garantindo atendimento médico, social e psicológico. “Ressaltamos que o episódio está em processo de apuração para que sejam adotadas todas as medidas cabíveis, de forma responsável e transparente”, afirmou a nota.

A gestão municipal reforçou o compromisso com a proteção e o bem-estar dos estudantes da rede pública, garantindo que qualquer forma de violência não será tolerada.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso segue em investigação e que detalhes adicionais não podem ser divulgados para preservar o andamento das diligências e proteger os envolvidos, que são menores de idade.

O corpo de Alícia Valentina será sepultado nesta segunda-feira (8) em Belém do São Francisco.

