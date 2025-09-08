DF

'Casal do luxo' usava brindes 3D para viciar adolescentes

Os traficantes criaram uma espécie de código paralelo de fidelização, no qual os usuários recebiam pequenos objetos 3D como brindes

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:17

Um esquema de tráfico de drogas considerado “inovador e ousado” pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi desmantelado na noite do último sábado (6/9), com a prisão de um casal que comandava o comércio ilegal. A boca de fumo operava dentro de um apartamento de alto padrão localizado na quadra 504 no Sudoeste.