'Casal do luxo' usava brindes 3D para viciar adolescentes

Metrópoles
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:17
Um esquema de tráfico de drogas considerado “inovador e ousado” pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi desmantelado na noite do último sábado (6/9), com a prisão de um casal que comandava o comércio ilegal. A boca de fumo operava dentro de um apartamento de alto padrão localizado na quadra 504 no Sudoeste.
A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), revelou que o imóvel funcionava como verdadeiro ponto de distribuição de drogas sintéticas e entorpecentes tradicionais, com foco em atrair adolescentes e jovens que frequentavam áreas públicas da região, como escolas, parquinhos infantis e até uma academia ao ar livre utilizada por idosos.