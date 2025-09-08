Acesse sua conta
'Casal do luxo' usava brindes 3D para viciar adolescentes

Os traficantes criaram uma espécie de código paralelo de fidelização, no qual os usuários recebiam pequenos objetos 3D como brindes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:17

Esquema de tráfico foi descoberto
Esquema de tráfico foi descoberto Crédito: Reproduçaõ

Um esquema de tráfico de drogas considerado “inovador e ousado” pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi desmantelado na noite do último sábado (6/9), com a prisão de um casal que comandava o comércio ilegal. A boca de fumo operava dentro de um apartamento de alto padrão localizado na quadra 504 no Sudoeste.

A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), revelou que o imóvel funcionava como verdadeiro ponto de distribuição de drogas sintéticas e entorpecentes tradicionais, com foco em atrair adolescentes e jovens que frequentavam áreas públicas da região, como escolas, parquinhos infantis e até uma academia ao ar livre utilizada por idosos.

Leia reportagem completa no portal Metrópoles, parceria do CORREIO

