VEJA LISTA

Tadala, creatina e mais: Anvisa proíbe 32 suplementos por irregularidades

Empresa responsável não cumpria as boas práticas de fabricação de alimentos, diz agência

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:08

Produtos são da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, importação e uso de 32 suplementos da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (5/9), determina ainda a apreensão de todos os lotes desses produtos que estiverem em circulação.

A medida foi adotada após inspeção identificar que os suplementos eram produzidos em local sem licença sanitária, em condições inadequadas e sem seguir as boas práticas de fabricação.

Além da suspensão imediata, a Anvisa informou que está proibida qualquer forma de propaganda ou distribuição dos produtos. A reportagem não conseguiu contato com a empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda, mas o espaço está aberto para manifestação.

Segundo o artigo 46 do Decreto-Lei nº 986/1969, empresas que manipulam, fabricam ou transportam alimentos precisam de licença prévia emitida pela vigilância sanitária local. A produção sem essa autorização é considerada ilegal e pode resultar em apreensão e interdição do estabelecimento.

Veja a lista completa de suplementos proibidos:

Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas – Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes)

Creatina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte – Marca Turbo Black (todos)

Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Cafeína com Taurina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Moringa – Marca Ervas Brasil (todos)

Maca Peruana – Marca Ervas Brasil (todos)

Hibisco – Marca Ervas Brasil (todos)

Graviola – Marca Ervas Brasil (todos)

Tadala Natural – Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Maca Peruana – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Maca Preta – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Lactoze sem Glúten – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

L-Arginina e Alanina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

K2 + D3 2000 UI – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Energy Maca – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Creatina Monohidratada Sabor Laranja – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ômega 3 – Marca NB Nutrition (todos)

Moringa Oleifera – Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato – Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Dimalato – Marca NB Nutrition (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado – Marca NB Nutrition (todos)

Cabelo Pele e Unha – Marca NB Nutrition (todos)

Lactoze – Marca Natuforme Produtos Naturais (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado – Marca Ozonlife (todos)

Maca Premium – Marca Nutrição Esportiva (todos)

Max Vision – Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II – Marca NB Nutrition (todos)

Maca Peruana Concentrado – Marca Max Force (todos)