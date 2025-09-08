Tadala, creatina e mais: Anvisa proíbe 32 suplementos por irregularidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:08
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, importação e uso de 32 suplementos da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (5/9), determina ainda a apreensão de todos os lotes desses produtos que estiverem em circulação.
A medida foi adotada após inspeção identificar que os suplementos eram produzidos em local sem licença sanitária, em condições inadequadas e sem seguir as boas práticas de fabricação.
Além da suspensão imediata, a Anvisa informou que está proibida qualquer forma de propaganda ou distribuição dos produtos. A reportagem não conseguiu contato com a empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda, mas o espaço está aberto para manifestação.
Segundo o artigo 46 do Decreto-Lei nº 986/1969, empresas que manipulam, fabricam ou transportam alimentos precisam de licença prévia emitida pela vigilância sanitária local. A produção sem essa autorização é considerada ilegal e pode resultar em apreensão e interdição do estabelecimento.
Veja a lista completa de suplementos proibidos:
Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas – Marca Turbo Black Vitamin (todos os lotes)
Creatina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte – Marca Turbo Black (todos)
Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Cafeína com Taurina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Moringa – Marca Ervas Brasil (todos)
Maca Peruana – Marca Ervas Brasil (todos)
Hibisco – Marca Ervas Brasil (todos)
Graviola – Marca Ervas Brasil (todos)
Tadala Natural – Marca NB Nutrition (todos)
Magnésio Treonato – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Maca Peruana – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Maca Preta – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Lactoze sem Glúten – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
L-Arginina e Alanina – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
K2 + D3 2000 UI – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Energy Maca – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Creatina Monohidratada Sabor Laranja – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Ômega 3 – Marca NB Nutrition (todos)
Moringa Oleifera – Marca NB Nutrition (todos)
Magnésio Treonato – Marca NB Nutrition (todos)
Magnésio Dimalato – Marca NB Nutrition (todos)
Colágeno Tipo II Não Desnaturado – Marca NB Nutrition (todos)
Cabelo Pele e Unha – Marca NB Nutrition (todos)
Lactoze – Marca Natuforme Produtos Naturais (todos)
Óleo de Girassol Ozonizado – Marca Ozonlife (todos)
Maca Premium – Marca Nutrição Esportiva (todos)
Max Vision – Marca Turbo Black Vitamin (todos)
Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II – Marca NB Nutrition (todos)
Maca Peruana Concentrado – Marca Max Force (todos)
Ora Pró Nobis Premium – Marca Vitacorpus (todos)