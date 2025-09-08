PRISÃO DOMICILIAR

Bolsonaro pede autorização a Moraes para procedimento cirúrgico

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar por um procedimento para remover lesões da pele no próximo domingo (14)

Metrópoles

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:01

Jair Bolsonaro durante ato Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou, nesta segunda-feira (8/9), autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para ir ao hospital no próximo domingo (14/9). De acordo com ofício enviado pela defesa do ex-mandatário, ele deve passar por um procedimento para remover lesões da pele.