Bolsonaro pede autorização a Moraes para procedimento cirúrgico

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:01
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou, nesta segunda-feira (8/9), autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para ir ao hospital no próximo domingo (14/9). De acordo com ofício enviado pela defesa do ex-mandatário, ele deve passar por um procedimento para remover lesões da pele.
A operação será realizada no Hospital DF Star, em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia.