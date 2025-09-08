Acesse sua conta
Policial militar é esfaqueado por militar da FAB em briga de trânsito

Caso foi registrado em Goiás

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:52

Vítima foi transferida para o Hospital de Base
Vítima foi transferida para o Hospital de Base Crédito: Reprodução

Um policial militar do Distrito Federal foi esfaqueado na noite de domingo (7) na cidade de Alexânia, em Goiás, após uma briga de trânsito. O autor do crime foi identificado como Pedro Luiz Souza Pinto, sargento da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Ambos trafegavam pela BR-060, quando se envolveram em uma colisão durante um engarrafamento causado por resíduos de substância derramada na pista. O acidente deu início a briga. O policial, Renato Moraes Martins, foi levado para o Hospital de Alexânia e, depois, transferido para o Hospital de Base pelo Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (BAVOP). 

A Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que Renato Moraes sofreu sete perfurações na região das costas e do tórax. Dentro do carro dele estavam sua esposa e o filho.

O sargento da FAB, Pedro Luiz, foi levado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Águas Lindas de Goiás. Em seu perfil do LinkedIn, ele afirma que trabalha como controlador de tráfego aéreo na FAB.

