VIOLÊNCIA

Policial militar é esfaqueado por militar da FAB em briga de trânsito

Caso foi registrado em Goiás

Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:52

Vítima foi transferida para o Hospital de Base Crédito: Reprodução

Um policial militar do Distrito Federal foi esfaqueado na noite de domingo (7) na cidade de Alexânia, em Goiás, após uma briga de trânsito. O autor do crime foi identificado como Pedro Luiz Souza Pinto, sargento da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ambos trafegavam pela BR-060, quando se envolveram em uma colisão durante um engarrafamento causado por resíduos de substância derramada na pista. O acidente deu início a briga. O policial, Renato Moraes Martins, foi levado para o Hospital de Alexânia e, depois, transferido para o Hospital de Base pelo Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (BAVOP).

A Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que Renato Moraes sofreu sete perfurações na região das costas e do tórax. Dentro do carro dele estavam sua esposa e o filho.