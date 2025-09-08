Especialista em etiqueta alerta: nunca chame o garçom fazendo gestos com as mãos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:00
Mais do que um conjunto de regras antigas, a etiqueta à mesa é uma forma de comunicação que transmite respeito, atenção e boa convivência.
Pequenos gestos, como esperar que todos sejam servidos ou saber a posição correta do guardanapo, ajudam a criar harmonia em qualquer refeição.
Garçom
Segundo a especialista em protocolo e etiqueta Mar Casas, em uma entrevista no YouTube: “o protocolo não deve ser interpretado como um conjunto rígido de regras obsoletas, mas como uma ferramenta que facilita a convivência”. Ou seja, não se trata apenas de formalidade, mas de respeito ao outro.
Um dos pontos básicos é a posição dos braços. As mãos devem ficar levemente apoiadas sobre a mesa, nunca escondidas ou penduradas. Essa prática tem origem em antigos costumes, quando não mostrar as mãos podia gerar desconfiança.
Seguir regras não significa agir de forma engessada. Inclinar-se levemente para a frente enquanto alguém fala, por exemplo, demonstra interesse e favorece uma conversa mais próxima e acolhedora.
O guardanapo deve permanecer sobre os joelhos do início ao fim da refeição. Se precisar se levantar, a etiqueta indica deixá-lo sobre a cadeira. Já no término, deve ser colocado na mesa, de forma discreta, levemente dobrado.
Outro detalhe importante está no ato de beber. Segundo Casas, devemos olhar para o copo ou a xícara ao levá-lo à boca, e não para a pessoa à frente. Esse cuidado ajuda a manter a harmonia da situação.
Sinalizar com gestos para chamar o garçom não é bem-visto. A especialista lembra que “existem códigos silenciosos que indicam que estamos prontos para fazer o pedido, como fechar o cardápio e deixá-lo na mesa”.