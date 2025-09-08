Acesse sua conta
Especialista em etiqueta alerta: nunca chame o garçom fazendo gestos com as mãos

Entenda como regras simples ajudam na convivência à mesa

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:00

Pequenos gestos de etiqueta que tornam qualquer refeição mais agradável
Pequenos gestos de etiqueta que tornam qualquer refeição mais agradável

Mais do que um conjunto de regras antigas, a etiqueta à mesa é uma forma de comunicação que transmite respeito, atenção e boa convivência.

Pequenos gestos, como esperar que todos sejam servidos ou saber a posição correta do guardanapo, ajudam a criar harmonia em qualquer refeição.

Segundo a especialista em protocolo e etiqueta Mar Casas, em uma entrevista no YouTube: “o protocolo não deve ser interpretado como um conjunto rígido de regras obsoletas, mas como uma ferramenta que facilita a convivência”. Ou seja, não se trata apenas de formalidade, mas de respeito ao outro.

Braços sempre visíveis

Um dos pontos básicos é a posição dos braços. As mãos devem ficar levemente apoiadas sobre a mesa, nunca escondidas ou penduradas. Essa prática tem origem em antigos costumes, quando não mostrar as mãos podia gerar desconfiança.

Naturalidade acima de tudo

Seguir regras não significa agir de forma engessada. Inclinar-se levemente para a frente enquanto alguém fala, por exemplo, demonstra interesse e favorece uma conversa mais próxima e acolhedora.

Guardanapo no lugar certo

O guardanapo deve permanecer sobre os joelhos do início ao fim da refeição. Se precisar se levantar, a etiqueta indica deixá-lo sobre a cadeira. Já no término, deve ser colocado na mesa, de forma discreta, levemente dobrado.

Como segurar o copo

Outro detalhe importante está no ato de beber. Segundo Casas, devemos olhar para o copo ou a xícara ao levá-lo à boca, e não para a pessoa à frente. Esse cuidado ajuda a manter a harmonia da situação.

Atenção com os garçons

Sinalizar com gestos para chamar o garçom não é bem-visto. A especialista lembra que “existem códigos silenciosos que indicam que estamos prontos para fazer o pedido, como fechar o cardápio e deixá-lo na mesa”.

