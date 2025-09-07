Acesse sua conta
'Eficácia superior à aspirina': estudo mostra qual o melhor remédio para ataques cardíacos

Novo tratamento pode trazer maior proteção para pacientes de risco

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:00

Especialistas internacionais reforçaram que o uso de clopidogrel não elevou a ocorrência de sangramentos graves
Especialistas internacionais reforçaram que o uso de clopidogrel não elevou a ocorrência de sangramentos graves Crédito: Freepik

Será que estamos diante de uma virada no tratamento cardíaco? Uma pesquisa publicada na revista médica The Lancet mostrou que o clopidogrel, um remédio anticoagulante usado para evitar a formação de coágulos, apresentou desempenho melhor do que a aspirina.

O fármaco foi analisado na prevenção de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e mortes em pessoas que já convivem com doença arterial coronariana (DAC).

O que caracteriza a DAC

A doença arterial coronariana ocorre quando as artérias que levam sangue ao coração ficam estreitadas devido ao acúmulo de gordura, formando os ateromas. Essa obstrução pode causar dor no peito, conhecida como angina, e, em situações graves, resultar em infarto.

É a condição mais diagnosticada na área da cardiologia e aparece entre as principais causas de morte e incapacidade no mundo. Estimativas indicam que mais de 300 milhões de pessoas vivem com essa enfermidade.

Vantagens sem aumentar o risco de sangramento

Uma revisão de sete ensaios clínicos recentes revelou que pacientes em uso de clopidogrel tiveram uma redução de 14% no risco de infarto, derrame ou morte cardiovascular durante um período médio de cinco anos e meio.

Durante o congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), em Madri, na Espanha, os especialistas ressaltaram que, mesmo sendo um anticoagulante, o clopidogrel não elevou a probabilidade de sangramentos graves, um efeito adverso comum em terapias desse tipo.

O estudo analisou quase 29 mil pessoas, incluindo casos de pacientes que haviam recebido stents para abrir as artérias, além de quadros mais graves de doença coronariana.

Isso indica que até grupos que poderiam responder de forma menos eficaz ao tratamento, seja por características genéticas ou clínicas, tiveram resultados superiores com o clopidogrel em comparação à aspirina.

Expectativas para a prática clínica

"Esses dados confirmam a indicação do clopidogrel como preferência em relação à aspirina para monoterapia antiplaquetária crônica em pacientes com doença arterial coronariana estável", apontaram os autores da pesquisa.

"A boa disponibilidade, a versão genérica e o baixo custo do clopidogrel reforçam ainda mais a possibilidade de uma adoção ampla no dia a dia médico", concluíram.

