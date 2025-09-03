Bebida barata e com sabor de iogurte protege contra derrames e ataques cardíacos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:00
Nutricionistas indicam o Ayran como "a bebida mais saudável". Esta bebida, originária da Turquia, é reconhecida por sua composição nutricional e seu potencial para o consumo diário, oferecendo uma série de benefícios.
Com um sabor que se assemelha a iogurte aguado e salgado, o Ayran é eficaz para matar a sede e pode oferecer proteção contra condições como derrames e ataques cardíacos. Sua inclusão na dieta é considerada vantajosa.
Ayran
A ingestão diária de um copo de Ayran pode gerar um impacto positivo na saúde. É uma maneira prática e agradável de fornecer nutrientes ao corpo e apoiar a vitalidade para as atividades cotidianas.
Este produto contém culturas bacterianas vivas, que são fundamentais para o microbioma intestinal. Além disso, é uma fonte de proteínas, cálcio, vitaminas do complexo B, vitamina D e sódio, nutrientes cruciais para o funcionamento do organismo.
O Ayran pode beneficiar os sistemas imunológico, nervoso, esquelético, circulatório e digestivo. Sendo de baixa caloria, com aproximadamente 47 calorias por copo, é adequado para quem controla o peso e para a reposição de eletrólitos.
O Ayran está disponível em mercados ou pode ser feito em casa, misturando iogurte grego com água mineral. Seu perfil de sabor é levemente salgado e azedo, sendo uma opção refrescante. A adição de hortelã pode conferir um frescor adicional.