Egito revela vestígios de cidade submersa com mais de 2 mil anos

Descoberta subaquática traz detalhes de antiga dinastia e preocupa cientistas sobre o futuro de Alexandria

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:00

Escavações em Abu Qir revelam estruturas e estátuas que podem ampliar a história de Canopo
Escavações em Abu Qir revelam estruturas e estátuas que podem ampliar a história de Canopo Crédito: Fora do Eixo/Wikimedia Commons

O Egito surpreendeu o mundo ao revelar vestígios de uma cidade submersa com mais de dois mil anos, próxima à costa de Alexandria. Entre os achados estão edifícios, tumbas, tanques e até um cais preservado.

Pesquisadores acreditam que o local pode ser parte da antiga Canopo, um centro importante durante a dinastia ptolemaica e o Império Romano. A cidade teria desaparecido após sucessivos terremotos e o avanço do mar.

Mistérios do Egito

Turistas no templo de Abu Simbel, ao sul de Assuão, no alto Egito. por STR / AFP
Pirâmide de Quéfren no planalto de Gizé na periferia do Cairo, capital do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Máscara dourada de Tutankamon no Museu do Egito no Cairo. O Museu que acabou de fazer 115 anos, comemora com uma mostra de 60 peças da carruagem dourada e mais 120 artefatos do famoso Faraó por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Uma missão egípcio-européia descobriu 27 estátuas fragmentadas da cabeça de leão-deusa Sekhmet, conhecida como a senhora da guerra, em uma área nos arredores do Nilo, onde se situava a capital do Egito antigo por AFP
Uma missão egípcio-européia descobriu 27 estátuas fragmentadas da cabeça de leão-deusa Sekhmet, conhecida como a senhora da guerra, em uma área nos arredores do Nilo, onde se situava a capital do Egito antigo por EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES/AFP
Mercado de gado em Menufia no Egito. por MOHAMED EL_SHAHED/AFP
Foi descoberta o que se acredita ser uma das vilas mais antigas no Delta do Nilo depois que arqueólogos desenterraram artefatos do Quinto milénio A.C., em Tel Samara, informou o Ministério de antiguidades do Egito. por EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES/AFP
No Egito Antigo, os gatos eram referenciados como protetores divinos (Imagem: Be Seen and Bloom | Shutterstock) por Imagem: Be Seen and Bloom | Shutterstock
Relevo egípcio que estava em exibição no templo de Karnak, em Luxor mostra um fragmento de cártula esculpida do rei Amonhotep I da dinastia 18 (16-13 a.c.), recuperado do Reino Unido depois que ele foi contrabandeadas para fora do Egito. por EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES/AFP
1 de 10
A revelação reacende o fascínio por mistérios arqueológicos e lança novas perguntas sobre o futuro de Alexandria, que sofre hoje com o mesmo inimigo natural que engoliu Canopo: o avanço das águas.

Achados impressionam arqueólogos

Durante as escavações, guindantes retiraram estátuas raras, incluindo esfinges e peças ligadas a Ramsés II. “Há muitos elementos embaixo d'água, mas o que podemos recuperar é limitado”, disse Sherif Fathi, ministro de Turismo e Antiguidades do Egito.

Foram encontrados edifícios de calcário que podem ter servido como templos, casas e oficinas, além de depósitos e tanques escavados na rocha usados para aquicultura e armazenamento de água.

Outro destaque é um cais de 125 metros, com âncoras e vestígios de navios mercantes, que serviu como ponto estratégico para o comércio romano e bizantino. Cada peça encontrada abre novas janelas para o passado.

Legado escondido sob o mar

Apesar da descoberta, muitas estruturas permanecerão submersas. “O restante permanecerá como parte integral de nosso patrimônio subaquático”, afirmou o ministro.

Essa escolha preserva não apenas a integridade do sítio, mas também a possibilidade de futuros mergulhos arqueológicos. O local de Abu Qir já é considerado um dos mais promissores do Mediterrâneo.

O valor simbólico é imenso: a cidade ressurge como prova da sofisticação urbana da Antiguidade, revelando práticas religiosas, comerciais e culturais que moldaram parte da identidade egípcia.

Ameaça atual preocupa especialistas

Curiosamente, o mesmo fenômeno que engoliu Canopo ameaça hoje Alexandria. A cidade costeira afunda três milímetros por ano e é considerada altamente vulnerável às mudanças climáticas.

Relatórios da ONU indicam que, mesmo em cenários otimistas, um terço de Alexandria pode estar submerso ou inabitável até 2050. O alerta ecoa em meio às recentes descobertas arqueológicas.

O contraste é marcante: enquanto uma cidade perdida emerge do fundo do mar, outra luta para não desaparecer sob as ondas, reforçando a urgência em enfrentar o impacto ambiental global.

