Ingrediente de cozinha elimina manchas de queimado de panelas e frigideiras

O ingrediente que você já tem em casa e não sabia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:02

Descubra o segredo que transforma suas panelas como novas
Descubra o segredo que transforma suas panelas como novas

Imagine: você está cozinhando, e um descuido rápido transforma sua panela em um desastre queimado, aparentemente impossível de limpar. Antes de pensar em jogar fora sua preciosa panela, uma solução surpreendentemente simples já está em sua cozinha: o sal.

Este ingrediente comum, conhecido por temperar, tem um poder secreto para resgatar panelas e frigideiras queimadas, como revelado pelo Housedigest. O sal pode, com facilidade, devolver a vida aos seus utensílios, fazendo-os brilhar como novos.

Limpeza e faxina são fundamentais

E o melhor de tudo é que esta solução é gratuita e incrivelmente acessível. O sal, em sua simplicidade, prova ser um herói inesperado na tarefa desafiadora de limpar panelas queimadas.

Por que o sal é tão eficaz?

As propriedades de absorção do sal, juntamente com seu perfil ecológico, o tornam uma ferramenta versátil e eficiente para a restauração de seus utensílios. Ao usar sal, você faz uma escolha sustentável para sua cozinha e para o meio ambiente.

Primeiro, retire qualquer pedaço de alimento que esteja solto na panela. Em seguida, cubra as áreas queimadas com uma boa quantidade de sal de cozinha. A textura granulada atua como um esfoliante natural, soltando os resíduos carbonizados.

Formule a pasta que fará o trabalho

Adicione um pouco de água ao sal para criar uma pasta espessa que se fixe às manchas. Deixe essa mistura agir por cerca de 15 a 20 minutos. Esse tempo é fundamental para que o sal possa amolecer eficazmente as áreas queimadas.

Com uma esponja ou pano macio, esfregue suavemente em movimentos circulares para evitar danos à superfície. A ação esfoliante do sal remove as incrustações sem riscar a panela. Lave a panela completamente com água quente para remover o sal e a sujeira. Se necessário, repita o processo até que a panela esteja impecável.

