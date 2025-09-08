Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o novo irmão

Segundo filho do cantor com Ary Mirelle nasceu neste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 23:03

Segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle nasceu nesta segunda-feira (8)
Segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle nasceu nesta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor João Gomes encantou os seguidores ao compartilhar na noite desta segunda-feira (8), registros especiais do primeiro encontro entre o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, e o filho mais novo, Joaquim, que veio ao mundo no domingo (7), em Recife (PE). Os dois pequenos são frutos do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle.

Meus troféus

João Gomes

escreveu na legenda da publicação

Entre apoio e críticas, João Gomes gerou debate nas redes sociais no final de semana por ter cancelado sua participação no Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais, para acompanhar de perto o nascimento do segundo herdeiro. Na abertura da festa, a prefeita da cidade, Viviane Pena, mostrou indignação com a postura do artista. 

“Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Tem coisas que não dependem da gente. O evento já estava pago, graças a Deus, e não podemos resumir uma festa tão linda e preparada com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade necessária. Sim, foi por motivo de sua esposa, que está em trabalho de parto”, disse a política. 

Ela ainda argumentou que o artista deveria ter informado o município com antecedência. ”Toda gestante tem uma DPP, a data provável do parto, e ele sabia disso. Os médicos dele também tinham uma ideia de quando isso poderia acontecer”, disse. A questão dividiu opiniões com alguns argumentando que nem tudo é planejado e uma demarcação para um momento tão importante como ser pai não devia ser questionada. Já outros disseram que ele deveria ter se planejado melhor e não aceitado o convite, já que poderia deixar os fãs na mão. 

Veja as fotos:

Primeiro encontro dos filhos de João Gomes

João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram
João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram
João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram
1 de 3
João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o irmão mais novo por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Zé Felipe celebra o 1º ano de José Leonardo em cerimônia sem Virginia

Zé Felipe celebra o 1º ano de José Leonardo em cerimônia sem Virginia

Imagem - Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Mais recentes

Imagem - Caetano Veloso se emociona ao se despedir de Angela Ro Ro: 'Beijo de saudade'

Caetano Veloso se emociona ao se despedir de Angela Ro Ro: 'Beijo de saudade'
Imagem - Zé Felipe celebra o 1° ano de José Leonardo em cerimônia sem Virginia

Zé Felipe celebra o 1° ano de José Leonardo em cerimônia sem Virginia
Imagem - Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais
02

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Imagem - Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’
03

Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
04

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas