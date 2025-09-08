MANINHO

FOTOS: João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o novo irmão

Segundo filho do cantor com Ary Mirelle nasceu neste domingo (7)

Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 23:03

Segundo filho de João Gomes e Ary Mirelle nasceu nesta segunda-feira (8) Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor João Gomes encantou os seguidores ao compartilhar na noite desta segunda-feira (8), registros especiais do primeiro encontro entre o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, e o filho mais novo, Joaquim, que veio ao mundo no domingo (7), em Recife (PE). Os dois pequenos são frutos do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle.

Meus troféus João Gomes escreveu na legenda da publicação

Entre apoio e críticas, João Gomes gerou debate nas redes sociais no final de semana por ter cancelado sua participação no Festival da Cachaça, em Novo Cruzeiro, no estado de Minas Gerais, para acompanhar de perto o nascimento do segundo herdeiro. Na abertura da festa, a prefeita da cidade, Viviane Pena, mostrou indignação com a postura do artista.

“Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Tem coisas que não dependem da gente. O evento já estava pago, graças a Deus, e não podemos resumir uma festa tão linda e preparada com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade necessária. Sim, foi por motivo de sua esposa, que está em trabalho de parto”, disse a política.

Ela ainda argumentou que o artista deveria ter informado o município com antecedência. ”Toda gestante tem uma DPP, a data provável do parto, e ele sabia disso. Os médicos dele também tinham uma ideia de quando isso poderia acontecer”, disse. A questão dividiu opiniões com alguns argumentando que nem tudo é planejado e uma demarcação para um momento tão importante como ser pai não devia ser questionada. Já outros disseram que ele deveria ter se planejado melhor e não aceitado o convite, já que poderia deixar os fãs na mão.

