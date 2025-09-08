Acesse sua conta
Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Kauan Cruz disse que não tem ocorrido transparência quanto ao que é feito com os bens deixado pelo sambista

  Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21:14

Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Arlindo Cruz que morreu há quase um mês deixou um legado importante no samba brasileiro, mas também uma herança que vai desde móveis até joias, que após seu falecimento se tornaram motivo de disputa na Justiça.

Kauana Felipe Vieira, filho do cantor, afirmou em entrevista ao programa Domingo Espetacular que vem sendo excluído de conversas sobre a partilha dos bens do sambista, que incluem imóveis, valores em contas bancárias e direitos sobre composições.

“Nunca tive acesso a nada”, declarou em entrevista ao programa dominical. A situação gerou preocupação sobre a regularidade do processo de inventário e os direitos dos herdeiros.

O sambista que era casado com a empresária Babi Cruz, mesmo quando ela já estava com outro, quando ele estava doente, teve dois filhos durante o casamento: Arlindinho e Flora Cruz. Kauan, no entanto, é fruto de um relacionamento extraconjugal do cantor.

Desde que Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017, a gestão dos bens do artista ficou sob responsabilidade de Babi Cruz. Na época, Kauan alegou que não foi informado sobre movimentações financeiras, o que levou o caso à Justiça.

De acordo com a revista Contigo o Ministério Público chegou a solicitar esclarecimentos sobre a existência de outros filhos do sambista. Kauan ficou revoltado após ter sido excluído do processo.

Ele também teria se manifestado contra decisões pessoais da madrasta, a exemplo de quando a madrasta iniciou um novo relacionamento em 2023. No fim de agosto deste ano, a família deixou a cobertura no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, imóvel que colocado para locação por R$ 8 mil.

Já Babi se mudou para o Maracanã, enquanto Flora, alugou um apartamento próximo, onde vive com o filho pequeno.

