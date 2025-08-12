LUTO

Filha de Arlindo Cruz faz relato emocionada após a perda do pai: 'Sufocando'

Sambista estava internado há três meses e morreu nesta sexta-feira (8)

Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:27

Flora Cruz e Arlindo Cruz Crédito: Reprodução

Flora Cruz usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para trazer um relato sobre a perda do pai, o cantor e compositor Arlindo Cruz, que morreu na sexta-feira (8), aos 66 anos. A influenciadora expressou o seu e luto e saudade e falou da importância que o artista teve durante toda a sua vida, destacando a dificuldade de seguir após a perda.

“Eu tive o melhor pai do mundo todo nessa vida aqui, que privilégio! A saudade tá sufocando demais, não sei como vai ser. Tô perdida, sem chão, sem saber como serão os próximos dias sem você. Mas nós vamos juntos até depois do fim, pra sempre", escreveu Flora em publicação no Instagram.

Arlindo Cruz, Babi, Arlindinho e Flora

Neste domingo (10), Dia dos Pais, Flora falou pela primeira vez sobre a perda e fez uma homenagem à Arlindo, desejando uma boa recepção no além. "Eu perdi o meu amor. A melhor parte de mim, a razão maior de tudo que eu sou hoje. Hoje, dia dos pais, foi o dia que escolhi te enterrar, para que esse fosse o nosso último dia dos pais juntos, de corpo presente, e é tão difícil, pai. Não cai a ficha, por mais “natural” que pareça. Eu fiz tudo que pude, o que não pude, lutei contra minhas próprias possibilidades. Mas eu cumpri minha missão aqui nessa vida", escreveu.

"Espero te encontrar na eternidade, nos meus sonhos, no Orun. Quero ser tua filha em todas as outras vidas que a gente tiver. Feliz dia dos pais, vou pra ser sempre ser tua filha. Não vai ter um dia que eu não vou honrar teu nome. Para sempre, meu grande amor", escreveu", finalizou.