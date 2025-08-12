MUDADA?

Após causar em reality de pegação, ex-BBB entra para retiro evangélico

Natália Deodato falou das expectativas da reaproximação com Deus

Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:02

Natália Deodato em retiro evangélico Crédito: Reprodução / Instagram

Natália Deodato, ex-participante do BBB 22, mostrou que está buscando se reaproximar de Deus e de sua criação cristã. Ela, que causou neste ano em participação no reality de Férias com o Ex, mostrou que participou de uma retiro evangélico no último final de semana e refletiu sobre as mudanças que pretende colocar em prática na sua vida.

Nas imagens, compartilhadas nesta segunda-feira (11), a ex- BBB apareceu orando, lendo a bíblia, assistindo a missas e participando de dinâmicas com outras crentes no local. Na legenda, ela deixou um relato sobre fé, explicando sua trajetória na religião.

Segundo ela, o retiro foi um marco para sua vida. “Esse final de semana foi um marco gigante na minha vida… Fui ao encontro com Deus (retiro espiritual), tinha exatamente 3 anos que eu procrastinava essa decisão! Eu nasci em berço evangélico, sou da época da Assembleia, já exerci ministério, minha primeira pregação foi aos 9 anos em uma igreja pequenininha e bem pentecostal, eu fiz teologia e me aprofundei muito no amor do Pai… Mas veio as decepções e me afastei, a gente se frusta e esquece que a nossa frustração não tem nada haver com Ele…”, relatou a influenciadora.

Natália admitiu que se sentiu vazia e que não foi a filha de Deus que desejava ter sido, mas agora está buscando mudar. “Eu nunca me afastei de verdade, toda semana estava na igreja, mas não me posicionava como filha… Tinha medo das críticas, vergonha de alguns erros e sabia que eu teria de renunciar muitas coisas…”, confessou.

Natália Deodato no De Férias com o Ex Crédito: Reprodução

Ela detalhou o "encontro com Deus" que viveu no retiro. "Esse final de semana tive coragem e fui ter um particular com o Pai, tive um encontro tão profundo com Deus que é difícil colocar em palavras. Senti o amor d’Ele me envolver de uma forma que me fez entender que não preciso ser perfeita para ser amada. Muitas vezes, tenho medo… medo das cobranças externas, das críticas, dos olhares que esperam que um cristão nunca erre. Mas também sinto o peso das minhas próprias cobranças internas, porque sei que minha natureza é falha”, acrescentou.